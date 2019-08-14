Zonguldak Kömürspor olağanüstü kongreye gidiyor Finansal yönden büyük sıkıntılar yaşayan ve istediği transferleri bir türlü yapamayan Zonguldak Kömürspor olağanüstü kongre kararı aldı.

Finansal yönden büyük sıkıntılar yaşayan ve istediği transferleri bir türlü yapamayan Zonguldak Kömürspor olağanüstü kongre kararı aldı. Kırmızı-lacivertli takım 16 Ağustos Cuma günü yapacağı olağanüstü kongreyle içinde bulunduğu durumdan çıkmayı planlıyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Zonguldak Kömürspor, geçtiğimiz aylarda kongresini yaparak Süleyman Caner başkanlığında yeni yönetimi oluşturmuştu. Kırmızı-lacivertli takım oluşturduğu yönetimden istediği desteği alamayınca olağanüstü kongre kararı aldı. Zonguldak Kömürspor 16 Ağustos Cuma günü olağanüstü kongre yapacak. Zongultak ekibi olağanüstü kongreyle birlikte yaşadığı finansal çıkmazı aşmayı planlıyor.

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