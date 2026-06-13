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Gündem Bakan Gürlek'ten tüyler ürperten açıklama: 16 yıllık bebek vahşetini o numune çözdü
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Bakan Gürlek'ten tüyler ürperten açıklama: 16 yıllık bebek vahşetini o numune çözdü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Bakan Gürlek'ten tüyler ürperten açıklama: 16 yıllık bebek vahşetini o numune çözdü

Adalet Bakanı Yılmaz Gürlek, 16 yıl önce yaşanan ve kayıtlara şüpheli ölüm olarak geçen bir bebek cinayetinin çözüldüğünü açıkladı. Yıllar sonra gelen topuk kanı incelemesiyle vahşet perdesi aralanırken, anne ve teyze gözaltına alındı...

Manisa'da 2010 yılında yaşanan bir bebek ölümü aydınlatıldı. Çöp konteynerı yanında bulunan bebeğin ölümü topu kanından alınan verilerle çözüldü. Bebeğin annesi ve kardeşi gözaltına alınırken "altsoyu kasten öldürme" suçlamasıyla işlem başlatıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, X hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımız, göreve başladığı ilk günden itibaren geçmiş yıllara ait dosyaları büyük bir titizlikle ele almaktadır. İlgili Cumhuriyet başsavcılıklarımızla koordineli yürütülen çalışmalar neticesinde, vicdanları yaralayan bir olayın daha üzerindeki sis perdesi kaldırılmıştır.

2010 yılında Manisa’da yaşanan bebek ölümü hadisesi, bizzat öncelik verdiğimiz dosyalardan biri olmuştur. Sağlık Bakanlığı topuk kanı verileri üzerinden bu ay içerisinde gerçekleştirilen çapraz sorgulamalar, 16 yıl sonra vakanın aydınlatılması bakımından kırılma noktasını oluşturmuştur.

Topuk kanı kayıtları, nüfus kayıtları, sağlık verileri ve tanık beyanları üzerinden yürütülen incelemeler neticesinde, bebeğini dünyaya getirdikten sonra çöp konteynerinin yanına bıraktığı anlaşılan şüpheli ile olaya iştirak ettiği değerlendirilen kardeşi hakkında gözaltı kararı verilmiştir.

Bu süreçte, İçişleri Bakanlığımızla kurduğumuz koordinasyon; adli birimlerimizin hukuki değerlendirmeleri, emniyet birimlerimizin saha araştırmaları ve ilgili bakanlıkların veri tabanlarından elde edilen verilerin analiziyle olay aydınlatılmış; şüpheliler hakkında “altsoyu kasten öldürme” suçu kapsamında işlem başlatılmıştır.

Hukuk devletinin vazifesi, mazlumun hakkını aramak, maddi gerçeği ortaya çıkarmak ve suç işleyenlerin hukuk önünde hesap vermesini sağlamaktır. Bu doğrultuda özveriyle çalışan Manisa Cumhuriyet Başsavcılığımızın değerli savcılarına ve olayın aydınlatılmasında görev alan Manisa İl Emniyet Müdürlüğümüzün kıymetli mensuplarına teşekkür ediyorum.

Her bir dosyanın izini sabırla sürmeye, hakikati ortaya çıkarmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

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Yorumlar

Kadir

Anasi bir halt ederken problem yok cocugu peydahlamak islerine gelmiyor suclular cezalandirilsin zinanin cezasi malum olecek olan oldurulecek olan cocuk degil bari sekiz on yil ceza yesin . Birileri bazi seyleri sumen alti etmis gormezlige gelmis haltedenler ceza yememismis kader adalet eder

Vatanperver

Yusuf Ziya hocamıza da adaleti bekliyoruz
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