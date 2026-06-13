Tuvalet terliği sonrası CHP'de yeni moda: "Kertenkeleye oy veririm"

CHP çevrelerinde bir dönem sıkça dile getirilen "Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğime tuvalet terliğine oy veririm" söylemi yıllar sonra farklı bir tartışmayla yeniden gündeme geldi.

Tele2'de yayınlanan bir sokak röportajında konuşan bir vatandaş, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini belirterek, "Kertenkeleye oy veririm" ifadelerini kullandı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, gazeteci Zafer Şahin de videoyu paylaşarak dikkat çeken bir yorum yaptı.

Şahin paylaşımında, "Kertenkeleye oy vermek son derece bilimsel, mantıklı ve zeka dolu bir harekettir. Tuvalet terliğine oy vermektense kertenkeleye ver gitsin." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, geçmiş seçim dönemlerinde muhalefet çevrelerinde gündem olan "tuvalet terliği" söylemini hatırlatarak, şimdi benzer bir tartışmanın "kertenkele" benzetmesi üzerinden yaşandığı yorumunu yaptı.

Özellikle seçim dönemlerinde siyasi tercihler üzerinden yapılan sıra dışı benzetmelerin yeniden gündeme gelmesi, sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırdı.