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Cudi’de bir araya geldiler Türkiye için omuz omuza
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Cudi’de bir araya geldiler Türkiye için omuz omuza

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ile Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği ortaklığında yürütülen "Terörsüz Türkiye Yolunda Omuz Omuza" projesi kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından Şırnak'a gelen şehit ve gazi aileleri, Cudi Dağı Sefine Bölgesi'nde bulunan Şehitlik Anıtı önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. 81 ilden gelen şehit yakınlarının katıldığı programda, yıllarca terörle anılan coğrafyadan bu kez kardeşlik, birlik ve huzur mesajları yükseldi. Basın açıklamasını şehit aileleri adına Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği Başkanı Hatice Atan okudu.

#1
Foto - Cudi’de bir araya geldiler Türkiye için omuz omuza

Şehitlerin emaneti olan bu topraklarda bir araya geldiklerini belirten Atan, "Bugün burada ortak tarihimizin, ortak değerlerimizin ve ortak geleceğimizin etrafında kenetlenerek 'Terörsüz Türkiye Yolunda Omuz Omuza' demek için toplandık. Güçlü Türkiye'nin temeli huzur, güven, dayanışma ve milli birliktir. Çocuklarımıza bırakacağımız en kıymetli miras; terörün gölgesinden uzak, huzurun ve kardeşliğin hakim olduğu güçlü bir Türkiye olacaktır" dedi.

#2
Foto - Cudi’de bir araya geldiler Türkiye için omuz omuza

Açıklamada, terörsüz Türkiye hedefinin yalnızca bir güvenlik politikası olmadığına vurgu yapılarak, bunun milletin ortak ideali olduğu ifade edildi. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen şehit ailelerinin aynı ideal etrafında buluştuğunu belirten Atan, "Bugün Şırnak'tan yükselen bu ses yalnızca bir ilin değil, 81 ilin ortak vicdanının sesidir. Bu ses; ayrışmanın değil birleşmenin, çatışmanın değil kardeşliğin, umutsuzluğun değil geleceğe olan inancın sesidir" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Cudi’de bir araya geldiler Türkiye için omuz omuza

Duygu dolu anların yaşandığı programda şehit annelerinin sözleri de yürekleri dağladı. Hatice Atan, bir şehit annesinin kendisine söylediği, "Ben evladımı bu topraklarda şehit verdim ama torunumu şehit vermek istemiyorum" sözlerini paylaşarak, "İşte bu yüzden bizim sloganımız; şehitsiz bir Türkiye, gazisiz bir Türkiye'dir" diye konuştu.

#4
Foto - Cudi’de bir araya geldiler Türkiye için omuz omuza

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan terörsüz Türkiye vizyonuna sonuna kadar destek verdiklerini belirten Atan, "Bu coğrafyada kadınlarımız eşini, evladını şehit verdi. Ancak Türkiye'nin huzuru, geleceği ve al bayrağımızın göklerde dalgalanması için bu çalışmanın arkasında durmaya devam edecektir" dedi.

#5
Foto - Cudi’de bir araya geldiler Türkiye için omuz omuza

Cudi Dağı'nın eteklerinde bulunan ve Hazreti Nuh'un gemisinin izlerini taşıdığına inanılan Sefine Bölgesi'nden tüm dünyaya seslendiklerini ifade eden Atan, "Yıllarca gelemediğimiz bu dağlarda bugün huzur içerisinde bulunabiliyorsak bunu aziz şehitlerimize, kahraman gazilerimize, Mehmetçiğimize ve güvenlik güçlerimize borçluyuz. Cumhurbaşkanımızın gönderdiği selam ve destek mesajı da bizlere güç vermiştir" şeklinde konuştu.

#6
Foto - Cudi’de bir araya geldiler Türkiye için omuz omuza

Programda, terörle mücadelede hayatını kaybeden aziz şehitler rahmet ve minnetle anılırken, kahraman gazilere de şükran duyguları ifade edildi. Şehitlik Anıtı önünde yapılan duaların ardından katılımcılar, "Birliğimiz gücümüzdür, kardeşliğimiz geleceğimizdir, hedefimiz terörsüz Türkiye'dir" mesajını hep birlikte yineledi.

#7
Foto - Cudi’de bir araya geldiler Türkiye için omuz omuza

Cudi Dağı'ndan yükselen bu çağrı, Türkiye'nin dört bir yanından gelen şehit ailelerinin ortak duası olarak kayıtlara geçti: "Bu topraklarda artık hiçbir annenin yüreğine şehit ateşi düşmesin, hiçbir evlat savaşın acısıyla büyümesin. Şehitsiz ve gazisiz bir Türkiye için omuz omuza yürümeye devam edeceğiz."

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