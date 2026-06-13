Cudi’de bir araya geldiler Türkiye için omuz omuza
İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ile Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği ortaklığında yürütülen "Terörsüz Türkiye Yolunda Omuz Omuza" projesi kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından Şırnak'a gelen şehit ve gazi aileleri, Cudi Dağı Sefine Bölgesi'nde bulunan Şehitlik Anıtı önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. 81 ilden gelen şehit yakınlarının katıldığı programda, yıllarca terörle anılan coğrafyadan bu kez kardeşlik, birlik ve huzur mesajları yükseldi. Basın açıklamasını şehit aileleri adına Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği Başkanı Hatice Atan okudu.