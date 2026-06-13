Cudi’de bir araya geldiler Türkiye için omuz omuza

Şehitlerin emaneti olan bu topraklarda bir araya geldiklerini belirten Atan, "Bugün burada ortak tarihimizin, ortak değerlerimizin ve ortak geleceğimizin etrafında kenetlenerek 'Terörsüz Türkiye Yolunda Omuz Omuza' demek için toplandık. Güçlü Türkiye'nin temeli huzur, güven, dayanışma ve milli birliktir. Çocuklarımıza bırakacağımız en kıymetli miras; terörün gölgesinden uzak, huzurun ve kardeşliğin hakim olduğu güçlü bir Türkiye olacaktır" dedi.