Çocukları köpekten kurtaran doktora iftira atanlara tepki! “Köpeğin sahiplerine adli işlem yapılmalıdır”
Denizli’de bir parkta çocuklara saldıran köpeği eline geçen çekiçle etkisiz hale getiren doktor itperestlerin ağır hakaretlerine ve iftiralarına maruz kalırken, toplumun geniş kesiminden destek geldi.
Konuya ilişkin açıklamada bulunulun Başıboş Köpek Tehlikesi sayfasında; “Denizli'de iftira attıkları doktorun görüntüsü çıktı. Çocuklara saldıran köpeği çekiçle etkisiz hale getiren değerli doktorumuza teşekkür ederiz. Telef olan köpeğin sahiplerine hayvanı kontrolsüz bıraktığı için adli işlem yapılmalıdır” denilerek, Denizli Valiliği göreve davet edildi.
Yerel
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