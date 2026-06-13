  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi, herkes buz kesti: Utanmaz adam, şovmen 1 milyondan fazla öğrenci katılıyor... LGS maratonu sona erdi MİT'ten siber suç şebekesine darbe! Vatandaşları hedef alan şebeke çökertildi Mustafa Ceylan: "Ege'de artık Türk kilidi var" DRONDEF sistemi Yunanistan’ı endişelendirdi Ali Karahasanoğlu'ndan dikkat çeken 28 Şubat kıyası İran'daki Patlama Seslerinin Nedeni Açıklandı İstanbul'da o belgeyi gösterenlere ulaşım ücretsiz! Körfez’de tansiyon yükseldi: ABD, İran İHA’larını vurdu Mardin'deki o festival tepkilere rağmen gerçekleşti! Büyük itiraf! 'İran, ABD ve İsrail'in yoğun saldırılarına rağmen füze kapasitesini koruyor'
Gündem Çocukları köpekten kurtaran doktora iftira atanlara tepki! “Köpeğin sahiplerine adli işlem yapılmalıdır”
Gündem

Çocukları köpekten kurtaran doktora iftira atanlara tepki! “Köpeğin sahiplerine adli işlem yapılmalıdır”

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
Çocukları köpekten kurtaran doktora iftira atanlara tepki! "Köpeğin sahiplerine adli işlem yapılmalıdır"

Denizli’de bir parkta çocuklara saldıran köpeği eline geçen çekiçle etkisiz hale getiren doktor itperestlerin ağır hakaretlerine ve iftiralarına maruz kalırken, toplumun geniş kesiminden destek geldi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunulun Başıboş Köpek Tehlikesi sayfasında; “Denizli'de iftira attıkları doktorun görüntüsü çıktı. Çocuklara saldıran köpeği çekiçle etkisiz hale getiren değerli doktorumuza teşekkür ederiz. Telef olan köpeğin sahiplerine hayvanı kontrolsüz bıraktığı için adli işlem yapılmalıdır” denilerek, Denizli Valiliği göreve davet edildi.

40 dakika boyunca kümeste dehşet yaşandı! Sokak köpekleri 30 tavuğu telef etti
40 dakika boyunca kümeste dehşet yaşandı! Sokak köpekleri 30 tavuğu telef etti

Aktüel

40 dakika boyunca kümeste dehşet yaşandı! Sokak köpekleri 30 tavuğu telef etti

Toplama kararını takan yok! Başıboş köpek sorunu belediyelerin ihmaliyle büyüyor!
Toplama kararını takan yok! Başıboş köpek sorunu belediyelerin ihmaliyle büyüyor!

Dünya

Toplama kararını takan yok! Başıboş köpek sorunu belediyelerin ihmaliyle büyüyor!

Köpek sürüsünün hedefi olan boz ayıdan hayatta kalma mücadelesi! O anlar saniye saniye dron kamerasına yansıdı
Köpek sürüsünün hedefi olan boz ayıdan hayatta kalma mücadelesi! O anlar saniye saniye dron kamerasına yansıdı

Yerel

Köpek sürüsünün hedefi olan boz ayıdan hayatta kalma mücadelesi! O anlar saniye saniye dron kamerasına yansıdı

Başkent’te başıboş köpekler tarafından parçalanmaktan son anda kurtuldu
Başkent’te başıboş köpekler tarafından parçalanmaktan son anda kurtuldu

Yerel

Başkent’te başıboş köpekler tarafından parçalanmaktan son anda kurtuldu

Bolu’da sürü halinde gezen köpekler tedirgin ettirdi
Bolu’da sürü halinde gezen köpekler tedirgin ettirdi

Yerel

Bolu’da sürü halinde gezen köpekler tedirgin ettirdi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23