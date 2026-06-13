Türkiye yatırımın merkezi oldu! Milyonlarca dolarlık giriş

Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin (YASED) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 12 Haziran 2026’da paylaştığı Ödemeler Dengesi İstatistiklerinden derleyerek hazırladığı “Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bültenine” göre, 2026 yılının Nisan ayında, Türkiye’ye 1,1 milyar dolarlık Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) girişi gerçekleşti.

İlk 4 ayda Türkiye’ye 3,7 milyar dolarlık doğrudan yatırım geldi. Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin hazırladığı rapora göre 2026 yılının Nisan ayında, Türkiye’ye, 1,1 milyar dolar değerinde UDY girişi gerçekleşti. Nisan ayında gerçekleşen toplam UDY girişi 1,1 milyar dolar olarak hesaplanırken bu yatırımların 706 milyon doları yatırım sermayesi şeklindeydi. Nisan ayındaki toplam UDY’nin 443 milyon doları borçlanma araçları, 164 milyon doları yabancı uyruklulara gayrimenkul satışı yoluyla kaydedildi.

EN FAZLA YATIRIM KİMYA VE GIDA SEKTÖRÜNDE OLDU

2026 yılının Nisan ayı içerisinde gerçekleşen 706 milyon dolar değerindeki yatırım sermayesi girişlerinde, 145 milyon dolarlık yatırım girişi ile kimyasalların, kimyasal ürünlerin ve temel eczacılık ürünleri ile malzemelerinin imalatı, yüzde 21’lik bir pay aldı. Gıda, içecek ve tütün ürünleri imalatı ve toptan ve perakende ticaret sırasıyla yüzde 19 ve yüzde 12’lik paylarıyla aynı ay içerisinde gerçekleşen yatırım sermayesi girişlerinde öne çıkan diğer sektörler oldu. 2003-2025 dönemi toplamında yüzde 59’luk pay sahibi olan Avrupa Birliği (AB-27) ülkeleri 2026’in 4’üncü ayında yüzde 49’luk bir pay aldı. Nisan 2026’da ülkeler özelinde, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yüzde 22 ile en büyük paya sahip olurken, onu yüzde 19 ile Almanya, yüzde 12 ile Birleşik Krallık (BK), yüzde 10 ile Avusturya ve yüzde 8 ile Fransa takip etti.