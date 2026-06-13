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Gündem Gaziantep depremi sonrası ürküten mesaj Naci Görür ‘Korkarım’ diye açıkladı
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Gaziantep depremi sonrası ürküten mesaj Naci Görür ‘Korkarım’ diye açıkladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Gaziantep depremi sonrası ürküten mesaj Naci Görür ‘Korkarım’ diye açıkladı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür sosyal medyadan değerlendirmelerde bulundu. Depremin levha sınırı ve kenarlarında gerçekleştiğini belirten Görür, 6 Şubat depremlerinin etkisine işaret ederek, "Korkarım levha içleri parçalanacak" ifadelerini kullandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. AFAD verilerine göre sarsıntının derinliği 7.01 kilometre olarak ölçüldü. Depremin ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını açıkladı.

Depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sarsıntının meydana geldiği bölgeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Görür, depremin Gaziantep'in Kuzoluk-Nurdağı çevresinde, Amanos Fay Hattı ile Ölüdeniz Fay Zonu segmentleri arasında gerçekleştiğini belirtti.

"6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerine dikkat çeken Görür, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Deprem levha sınırı ve kenarlarında. Korkarım, 6 Şubat 2023 depremlerinin etkisiyle levha içleri parçalanacak. Geçmiş olsun."

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