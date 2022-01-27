Zonguldak- İstanbul yolu kapandı mı? Zonguldak- İstanbul yolunda ulaşım var mı?
Son dakika haberine göre Zonguldak- İstanbul yolunda heyelan meydana geldi. Heyelan sonucunda dev kayalar Zonguldak-İstanbul yoluna düştü. Zonguldak- İstanbul yolunu kullanmaka isteyen sürücüler Zonguldak- İstanbul yolu kapandı mı? Zonguldak- İstanbul yolu kapalı mı? Zonguldak- İstanbul yolu açık mı?Zonguldak- İstanbul yolu ne zaman açılacak? sorularını sormakta.
Zonguldak'ta heyelan, saat 12.00 sıralarına Zonguldak-İstanbul yolunun Ilıksu mevkiinde meydana geldi. Kar yağışının etkili olduğu bölgede dik yamaçtan kopan kaya parçaları yolu düştü. Son dakika haberine göre bu sırada yoldan geçen Karayolları'na ait kar küreme aracına da kayalar isabet etti, sürücü hafif yaralandı.
Sürücü hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri yolu ulaşıma kapattı. Araçlar, Kozlu ilçesinden alternatif yollara gönderildi. Karayolları ekipleri, kayaları yoldan kaldırmak için çalışma başlattı.