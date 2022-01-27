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Yerel Zonguldak-İstanbul yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
Yerel

Zonguldak-İstanbul yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

İstanbul yolunda meydana gelen heyelanda dev kayalar yola düştü. Kayalar nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapatılırken, araçlar alternatif yollara yönlendirildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-27 13:58:00 -
Zonguldak-İstanbul yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Heyelan, saat 12.00 sıralarına Zonguldak-İstanbul yolunun Ilıksu mevkisinde meydana geldi. Kar yağışının etkili olduğu bölgede dik yamaçtan kopan kaya parçaları yolu düştü.

Bu sırada yoldan geçen Karayolları'na ait kar küreme aracına da kayalar isabet etti, sürücü hafif yaralandı. Sürücü hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri yolu ulaşıma kapattı.

Araçlar, Kozlu ilçesinden alternatif yollara gönderildi. Karayolları ekipleri, kayaları yoldan kaldırmak için çalışma başlattı.

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