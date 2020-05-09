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Aktüel

Zonguldak İl Müftülüğü’ne Aşır Durgun atandı

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararnamesine göre Zonguldak İl Müftülüğü’ne Aşır Durgun atandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 14:03:57 -
Zonguldak İl Müftülüğü’ne Aşır Durgun atandı

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararnamesine göre Zonguldak İl Müftülüğü’ne Aşır Durgun atandı.


Resmi Gazete’de yayımlanan 3 sayılı Cumhurbaşkanlığ ıKararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince 14 ile yeni il müftüleri atandı. Zonguldak İl Müftülüğü’ne ise Tunceli İl Müftüsü Aşır Durgun atandı.


Durgun’un özgeçmişi, "1978 yılında Kdz. Ereğli Aşağı Kışla Mahalle Camiinde İmam-Hatip olarak başladığı görevine, 1981-1988 yılları arasında Fatih Kızıl Minare Camiinde İmam-Hatip olarak etti. 1988 yılında İlçe Müftülüğü görevine atandı. Sırasıyla; Özalp İlçe Müftülüğü (1988-1989), Almanya’da Din Görevliliği (1989-1995), Ekinözü İlçe Müftülüğü (1995-1996), Kuruçaşile İlçe Müftülüğü (1996-1999), Alaplı İlçe Müftülüğü (1999-2006), Karasu İlçe Müftülüğü (2006-2008) görevlerin. Müftü Aşır Durgun 2008 yılında atandığı Serdivan İlçe Müftülüğü görevinden Tuzla’ya atandı. Tuzla İlçe Müftülüğü görevinden Tunceli İl Müftülüğüne İl Müftüsü olarak atandı. Evli ve iki çocuk babası olan Durgun, Almanca ve Arapça bilmektedir."

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