Ziyarete gelen İl Teşkilatı, Bahçeli'ye av tüfeği hediye etti
MHP Aydın İl Teşkilatı, yerel seçim öncesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Ankara'da ziyarette bulunurken, MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, Devlet Bahçeli'ye av tüfeği ve efe kıyafetli fotoğrafını hediye etti.23 Aralık 2018 Pazar 16:25
MHP Aydın İl Teşkilatı 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçim öncesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi dün Ankara'da ziyaret etti.
Ziyarete MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, İl Başkanı Burak Pehlivan, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale ve Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın katıldı.
Av tüfeği ve fotoğraf hediye edildi
MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, Devlet Bahçeli'ye av tüfeği ve efe kıyafetli fotoğrafını hediye etti.
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