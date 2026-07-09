Havada dehşet: Pilot kapıyı açıp atladı, uçağı kız öğrenci indirdi

Arjantin'in Cordoba eyaletine bağlı Toledo kasabasında trajik bir olay yaşandı. 42 yaşındaki deneyimli uçuş eğitmeni Leandro Bertazzo, 4 Temmuz Cumartesi günü Cessna 150 tipi eğitim uçağıyla havalandıktan kısa bir süre sonra, yanındaki 22 yaşındaki kadın öğrencisini dehşet içinde bırakarak uçaktan aşağı atladi.

Pilot atlamadan önce uçuşun sorunsuz devam ettiği sırada kız öğrencisine rotada kalmasını söyleyerek "Ne yapman gerektiğini biliyorsun" dedi. Ardından kulaklıklarını çıkararak kişisel eşyalarını toplayan eğitmen emniyet kemerini çözdü. Uçağın kapısını açan Bertazzo, genç öğrencisinin gözleri önünde yüzlerce metre yükseklikten kendini boşluğa bıraktı.

CESEDİ TARLADA BULUNDU

Eğitiminin ölümüne şahit olan 22 yaşındaki öğrenci, soğukkanlılığını koruyarak durumu telsizle bildirdi ve uçağı kalkış yaptıkları Coronel Olmedo Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde indirdi. Eğitmenin cansız bedeni, ise tarlalık bir alanda bulundu.

TEDAVİ GÖRÜYORMUŞ

Bertazzo'nun ölümünden bir hafta önce psikiyatri kliniğine gittiği ortaya çıktı. Yetkililer olayın sıra dışılığı nedeniyle soruşturmayı derinleştirdi. İlk etapta intihar üzerinde durulsa da uçağın kapısında veya güvenlik sistemlerinde mekanik bir arıza olup olmadığı, uçuş okulu kayıtları ve telsiz konuşmaları titizlikle inceleniyor.