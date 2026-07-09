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Dünya Kriz çıkaracak karar! Siyonist bu kez de su ile vuracak
Dünya

Kriz çıkaracak karar! Siyonist bu kez de su ile vuracak

Yeniakit Publisher
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Kriz çıkaracak karar! Siyonist bu kez de su ile vuracak

İsrail’in Ürdün’e metreküpü 1 sentten yıllık 50 milyon metreküp su sağlayan anlaşmayı yenilememe kararı aldığı öne sürüldü.

İsrail ile Ürdün arasında yıllardır süren ucuz su anlaşmasında yeni bir kriz kapısı aralandı. Sondakika.com’un haberine göre, Tel Aviv yönetiminin 1994 Vadi Araba Anlaşması’na dayanan ve Ürdün’e düşük maliyetle su sağlayan düzenlemeyi yenilemeyeceği iddia edildi.

 

Ürdün’de öfke oluşturabilir

İsrail devlet televizyonu KAN’ın aktardığı haberde, anlaşmanın yenilenmesine yönelik şu aşamada bir beklenti olmadığı ifade edildi. Adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, kararın Ürdün tarafında rahatsızlık oluşturabileceğini belirterek, “Şu anda anlaşmanın imzalanmasına yönelik bir beklenti bulunmuyor. Bu durum Ürdün’de öfkeye yol açabilir” dedi.

Tel Aviv’in anlaşmayı neden yenilemeyeceğine ilişkin net bir gerekçe paylaşılmazken, Ürdün cephesinden konuya dair resmi bir açıklama gelmedi.

 

Füzeleri Ürdün hava sahasında vurmuştu

Karar iddiası, İran’ın İsrail’e yönelik füze ve kamikaze İHA saldırıları sırasında Ürdün’ün oynadığı rol nedeniyle daha dikkat çekici hale geldi. Amman yönetimi, kendi hava sahasından geçen İran mühimmatını hava savunma sistemleri ve savaş uçaklarıyla düşürmüştü.

Ürdün yönetimi bu müdahaleyi İsrail’i korumak için değil, ülkenin egemenliğini ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için yaptığını savunmuştu. Buna rağmen karar, Ürdün içinde ve İslam dünyasında “İsrail’e kalkan olundu” eleştirilerine yol açmıştı.

 

50 milyon metreküplük su anlaşması

Ürdün ile İsrail arasında 2010’da yapılan mutabakat kapsamında, 2021’de ek su temini konusunda anlaşmaya varılmıştı. Buna göre İsrail’in Taberiye Gölü’nden Kral Abdullah Kanalı üzerinden Ürdün’e yıllık 50 milyon metreküp su sağlaması kararlaştırılmıştı.

Söz konusu suyun metreküp başına 1 sentten verilmesi, anlaşmayı Ürdün açısından kritik hale getiriyordu. Ürdün devlet televizyonu El-Memleke’de daha önce yer alan haberde ise Amman yönetiminin, İsrail’den alınan suya alternatif olacak yeni bir plan üzerinde çalıştığı aktarılmıştı.

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Yorumlar

Ferhat

Eee, kral abdo. Koruduğun siyon iti seni de ısırır.
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