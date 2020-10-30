  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Ziya Selçuk’tan flaş sözler! Okullar açık kalacak mı?
Eğitim

Ziya Selçuk’tan flaş sözler! Okullar açık kalacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açık kalması ile ilgili sorulara yanıt verdi. Selçuk açıklamasında 'Dinamik gidişin sürecine bağlı olarak yeni kararlar, yeni yaklaşımlar, yeni tedbirler almakla ilgili elbette hazırız. Ne gerekiyorsa bütün bunları hayata geçirebilmek için arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir çalışma içerisindeyiz' ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 13:40:00 -
Ziya Selçuk’tan flaş sözler! Okullar açık kalacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, "Bizim okulların açılması konusunda bildiğimiz alınan kararlar sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bir heyetin Bilim Kurulu'nun da tavsiyeleri doğrultusunda yaptığı çalışmalara bağlı. Her z

Milli Eğitim Bakanı’ndan önemli açıklamalar “Bunu yapmayan sınıfta kalacak”
Milli Eğitim Bakanı’ndan önemli açıklamalar “Bunu yapmayan sınıfta kalacak”

Eğitim

Milli Eğitim Bakanı’ndan önemli açıklamalar “Bunu yapmayan sınıfta kalacak”

aman söylüyoruz bu dinamik bir süreç. Hem küresel anlamda dinamik hem ulusal anlamda dinamik bir süreç. Her gün yapılan testleri çalışmalar Sağlık Bakanlığı'nın ortaya koyduğu çaba ve gayret bilim insanlarımızın, hekimlerimizin, hemşirelerimizin çabaları daha iyiye doğru gitsin diye gösteriliyor. Bu büyük bir çaba, biz de bu çabanın farkındayız. Dünyayı izliyoruz, Türkiye'yi izliyoruz. Her gün, her an izlemeye devam ediyoruz ve özel bir yazılımla her sınıfımızı gözlemleyebiliyoruz. Bu bağlamda bu dinamik gidişin sürecine bağlı olarak yeni kararlar, yeni yaklaşımlar, yeni tedbirler almakla ilgili elbette hazırız. Ne gerekiyorsa bütün bunları hayata geçirebilmek için arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir çalışma içerisindeyiz." dedi.

"Temennimiz elbette okulu açık tutmak"

Temennilerinin tüm sınıfları tüm düzeyde açık tutmak olduğunu söyleyen Bakan Selçuk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Okullar konusu, birlikte istişare edilerek, değerlendirmeler yapılarak aldığımız bir karar. Önümüzdeki süreçte gidişatın nasıl oluşacağı tamamen verilere bağlı olarak değerlendirilecek. Bundan dolayı da bizim şimdiden, çok önceden şu ay şu olacak, bu ay bu olacak deme imkanımız yok. Bugünlerde tekrar yeni değerlendirmelerin içindeyiz, bu değerlendirmelere bağlı olarak hangi sınıflar ne şekilde açılacak bizim temennimiz elbette okulu açık tutmak ve eğitimle alakalı bir kurum olarak elbette çocuklarımızın sınıfta olmasını istiyoruz. Temennimiz tüm sınıfları, tüm düzeyde açmak. Bu kararı verirken verilere bakmak zorundayız. Biz bilim insanlarının, Sağlık Bakanlığı'nın ortaya koyduğu verileri dikkate alarak yeni kararlarla da ilgili istişareleri elbette yapacağız."

"Çocuklarımızın hatırı için daha dikkatli olmak zorundayız"

Habersiz olarak okulları gezdiğini söyleyen Bakan Selçuk, "Aylardır okulları geziyorum, habersiz olarak sınıfları ziyaret ediyorum o kadar memnumun ki çocuklarımızın davranışlarından ve ortaya koydukları çabadan. Biz çok çok az uyarılarla, çok az dikkat çekmelerle süreci rahatlıkla yönetebiliyoruz. O yüzden de çocuklara yönelik olarak lütfen maske, mesafe, temizlik koşullarına uyalım uyarısını elbette eğitimsel bir yolla uyum temelli olarak gösteriyoruz. Yaptığımız uyum çalışmalarında da bunu tekrar tekrar ortaya koyduk. Ama benim asıl değerlendirmem yetişkinlere ilişkin. Biz yetişkinlerin çok daha dikkatli olması ve böyle hassas bir konuda çocuklarımızın geleceğini ilgilendiren bir konuda dikkatli olmalı, maske mesafe ce temizlik konusunda daha hassas olmaları okulların açık tutulması ve çocuklarımızın öğrenme kaybı yaşamaması için, bu ülkenin geleceği için, çocuklarımızın hatırı için daha dikkatli olmak zorundayız."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gündem

"Türk ürünlerini satmıyoruz" açıklaması yapan Carrefour'a tepki! "Türkiye'den defol git"

Türkiye'de de faaliyet gösteren Fransızlara ait market zinciri Carrefour, Suudi Arabistan'daki Twitter hesabından Arap müşterilerine "Sizi t..
Macron'un sözleri sonrası veba gibi yayılıyor! Almanya, Avusturya, Hollanda...
Dünya

Macron'un sözleri sonrası veba gibi yayılıyor! Almanya, Avusturya, Hollanda...

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Müslümanlara yönelik başlattığı nefret söylemi Avrupa’da giderek yayılıyor. Almanya, Avusturya, Holl..
Türkiye, Fransa geriliminde IKBY yanlış tarafı seçti!
Dünya

Türkiye, Fransa geriliminde IKBY yanlış tarafı seçti!

IKBY, İslam düşmanlığı ve ırkçılığı körükleyen Fransa'ya destek ziyaretinde bulundu.
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay