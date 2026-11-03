  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cumhuriyet Bayramı’nı rakı içerek kutladılar Selvi: Emir Sarıgül’ün iddiaları incelemeye alındı! Özel’le ilgili soruşturma kara paraya uzanır mı? Ahmet Hakan yüzsüzlük için teşhisi koydu! Sarıgül’ün sırrı şu asla rezil olmuyor! Bahçeli'den Türkiye'nin gündemindeki konuya dair net mesaj: Millet kararını verdi! Kripto para platformuna operasyon! 4,3 milyara inceleme 367 hesaba bloke Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı! En çok artış yapan ürünler belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de resmi törenle karşılandı Kemalist Cumhuriyet’e bak sen... Sıkıyı görünce “kent uzlaşısı”nı itiraf etti! Rusya duyurdu: Türk uçakları peş peşe geri döndü İspanya’da sahada korku dolu anlar! Kaleciyle çarpışan futbolcunun kalbi durdu
Gündem Artık okkalı cezası var! Uçak uçarken bunu yapanlar hapı yuttu
Gündem

Artık okkalı cezası var! Uçak uçarken bunu yapanlar hapı yuttu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Artık okkalı cezası var! Uçak uçarken bunu yapanlar hapı yuttu

2027 yılı itibarıyla uçaklarda tütün mamulü veya duman çıkaran cihaz kullanan yolculara 31 bin 550 TL, uçuş güvenliğini tehlikeye atacak şekilde lazer tutanlara ise yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranı artışıyla 210 bin 425 TL para cezası uygulanacak.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ekim ayı enflasyon verilerini yayınlamasının ardından 2027’de vergi, harç ve cezalarda esas alınacak yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak belirlendi. Buna göre Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün (SHGM) uyguladığı idari para cezalarında da artış yaşandı.

Yeni orana göre uçaklarda sigara ve tütün ürünleri kullanan, uçaklara lazer tutanlar idari para cezaları güncellendi.

 

Buna göre hava araçlarına lazer tutanlara 210 bin 425 lira, sefer esnasında sigara veya tütün ürünleri kullanan ve kabin ekibin talimatlarının yerine getirmeyen, uçakta olay çıkaran kişilere 31 bin 550 lira para cezası uygulanacak.

Yeni düzenlemeyle yurtdışına çıkış harcı ise 1597 liraya yükseldi.

İslam düşmanı alçak ceza aldı! Kur'an-ı Kerim'e saldıran ırkçı mahkum edildi!
İslam düşmanı alçak ceza aldı! Kur'an-ı Kerim'e saldıran ırkçı mahkum edildi!

Avrupa

İslam düşmanı alçak ceza aldı! Kur'an-ı Kerim'e saldıran ırkçı mahkum edildi!

Trafikte o hareketi yapan yandı: Tam 360 bin lira ceza kesildi, ehliyetine el konuldu
Trafikte o hareketi yapan yandı: Tam 360 bin lira ceza kesildi, ehliyetine el konuldu

Yaşam

Trafikte o hareketi yapan yandı: Tam 360 bin lira ceza kesildi, ehliyetine el konuldu

Driftçi magandaya sağlam ceza
Driftçi magandaya sağlam ceza

Yerel

Driftçi magandaya sağlam ceza

15 bin liralık motosikletle 240 bin lira ceza yedi, polise beddua etti
15 bin liralık motosikletle 240 bin lira ceza yedi, polise beddua etti

Gündem

15 bin liralık motosikletle 240 bin lira ceza yedi, polise beddua etti

Cumhurbaşkanlığı ve Adalet Bakanlığı’na çağrı: Milletin vicdanına uygun yeni infaz ve ceza reformu şart
Cumhurbaşkanlığı ve Adalet Bakanlığı’na çağrı: Milletin vicdanına uygun yeni infaz ve ceza reformu şart

Gündem

Cumhurbaşkanlığı ve Adalet Bakanlığı’na çağrı: Milletin vicdanına uygun yeni infaz ve ceza reformu şart

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23