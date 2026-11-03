Artık okkalı cezası var! Uçak uçarken bunu yapanlar hapı yuttu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ekim ayı enflasyon verilerini yayınlamasının ardından 2027’de vergi, harç ve cezalarda esas alınacak yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak belirlendi. Buna göre Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün (SHGM) uyguladığı idari para cezalarında da artış yaşandı.

Yeni orana göre uçaklarda sigara ve tütün ürünleri kullanan, uçaklara lazer tutanlar idari para cezaları güncellendi.

Buna göre hava araçlarına lazer tutanlara 210 bin 425 lira, sefer esnasında sigara veya tütün ürünleri kullanan ve kabin ekibin talimatlarının yerine getirmeyen, uçakta olay çıkaran kişilere 31 bin 550 lira para cezası uygulanacak.

Yeni düzenlemeyle yurtdışına çıkış harcı ise 1597 liraya yükseldi.