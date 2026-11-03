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Dünya Utanmadan Nobel Barış Ödülü’ne talip oluyor! Trump'un zehirli dili yine devrede
Dünya

Utanmadan Nobel Barış Ödülü’ne talip oluyor! Trump'un zehirli dili yine devrede

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Utanmadan Nobel Barış Ödülü’ne talip oluyor! Trump'un zehirli dili yine devrede

Sarı şeytan Donald Trump, İran ile uzlaşma sağlanamaması halinde askeri müdahale seçeneğinin masada olduğunu belirterek, yeraltı nükleer kompleksinin bulunduğu Kazma Dağı’nın hedef alınabileceği tehdidinde bulundu.

ABD Başkanı Trump, Fox News’e konuştu. Trump, "Kazma Dağı’nın peşine düşmemiz gerekebilir. Bunu 1 saat içinde, istediğimiz zaman, istediğimiz an yapabiliriz" ifadelerini kullandı. İran’a karşı savaşı yeniden başlatma ihtimalini dışlamayan Trump, "Eğer bir anlaşma yapmazlarsa bu olabilir. Ancak onlar bir anlaşma yapmayı çok istiyor ve bir anlaşma yapma ihtimalimiz çok yüksek. Eğer bir anlaşma yapabilirsem, bunu yapmayı tercih ederim. Bu, birçok hayat kurtarır" şeklinde konuştu.

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Yorumlar

Turan

Obama'dan daha az insan öldürdüğü dikkate alınırsa ona da Nobel Barış Ödülü verilmeli! Sanki bu ödül gerçekten barışa hizmet edenlere, haklı kriterlere göre veriliyor!
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