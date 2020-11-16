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Eğitim Ziya Selçuk son dakika | EBA TV devam edecek mi?
Eğitim

Ziya Selçuk son dakika | EBA TV devam edecek mi?

Uzaktan eğitim salgın bitince sürer mi? | Milyonlarca öğrenci ara tatile başladı. Öğrenciler ve veliler Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un bir açıklama yapıp yapmadığı konusunda araştırma yapıyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? | Okulların açılacağı tarif | Ziya Selçuk açıklama | EBA TV devam edecek mi? | Uzaktan eğitim bitecek mi?

Yeniakit Publisher
2020-11-16 11:22:00 -
Ziya Selçuk son dakika | EBA TV devam edecek mi?

Okullar açılacak mı? | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ara tatil mesleki çalışma programının açılışı dolayısıyla EBA internet portalından öğretmenlere hitap etti. EBE TV devam edecek mi?

Ziya Selçuk son dakika | EBA TV devam edecek mi?

Milli Eğitim Bakan Ziya Selçuk, salgının başlangıcından bu yana hemen herkesin karantinada olduğu günlerde bile TRT EBA ders çekimlerinde görev alan, bir yandan çekimlere devam ederken bir yandan ekranda "nasıl daha iyi ders anlatabilirim" diyerek sürekli kendini geliştirme çabasında olan meslektaşlarına teşekkür etti.

Bu öğretmenlerin artık çok değerli ve özel bir uzmanlığa sahip olduklarını vurgulayan Selçuk, "Bu uzmanlık ve oluşturdukları değer sayesinde TRT EBA kanalları yayın hayatına salgın bitse de devam edecek" ifadesini kullandı.

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