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Spor Zirvede Anadolu takımları var! İşte Süper Lig'in yaş ortalaması
Spor

Zirvede Anadolu takımları var! İşte Süper Lig'in yaş ortalaması

Yeniakit Publisher
2023-09-16 08:31:00 -
Zirvede Anadolu takımları var! İşte Süper Lig'in yaş ortalaması

Trendyol Süper Lig'de birinci transfer ve tescil döneminde yapılan transferlerin yaş ortalaması 26,4 oldu.

Anadolu Ajansının (AA) hazırladığı dosya haberinin bu bölümünde Süper Lig takımlarının 2023-2024 sezonu için yaz transfer döneminde gerçekleştirdiği transferler ele alındı.

Yaz transfer döneminde ligdeki ekipler toplamda 276 transfere imza attı. Alınan oyuncuların yaş ortalaması, 26,4 olarak gerçekleşti.

Transferlerin yaş ortalamaları dikkate alındığında en yüksek ortalama 28,5 ile TÜMOSAN Konyaspor'un oldu. Bu takımı 28,28 ile Gaziantep FK, 28 yaş ortalamasıyla Beşiktaş izledi.

Transfer operasyonunda en az yaş ortalamasını ise 23,4 ile Çaykur Rizespor yakaladı. Karadeniz temsilcisini 24 yaş ortalamasıyla Atakaş Hatayspor, 24,43'lük ortalamayla Trabzonspor takip etti.

- Yaş ortalamaları
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Süper Lig takımlarının yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncuların yaş ortalamasına göre sıralama şöyle:

Takım                Transfer sayısı      Yaş ortalaması

Konyaspor                      10              28,5

Gaziantep FK                 14              28,28

Beşiktaş                          10              28

Fatih Karagümrük           17              27,8

Sivasspor                        10              27,8

Kayserispor                      7               27,7

Fenerbahçe                     15              27,33

MKE Ankaragücü             13              27,30

Kasımpaşa                       9              27,1

Pendikspor                       21            27

Antalyaspor                     12             27

Galatasaray                     14             26,9

Samsunspor                     16            26,75

Başakşehir                         9             26

Adana Demirspor             14           25,78

İstanbulspor                      13          25,60

Alanyaspor                        17          25,17

Trabzonspor                      16          24,43

Hatayspor                           20         24

Çaykur Rizespor               16         23,4

 

- En yaşlısı Gökhan İnler

Süper Lig ekiplerinin transferleri dikkate alındığında en tecrübeli isim Beşiktaş ile sözleşme imzalayan Gökhan İnler oldu.

Eski takımına 39 yaşında geri dönen Gökhan, yaz döneminde yapılan 276 transferin en yaşlısı olarak dikkati çekti. Gökhan İnler'i 37 yaşında Fenerbahçe'ye transfer olan Edin Dzeko ile Gaziantep FK'nin kadrosuna kattığı aynı yaştaki Junior Morais izledi.

Ligin en genç transferleri ise Trabzonspor'un Altınordu'dan aldığı 17 yaşındaki kaleci Onuralp Çevikkan ile Corendon Alanyaspor'un Feyenoord'dan kadrosuna kattığı aynı yaştaki orta saha oyuncusu Emin Sarıgül oldu.

- En yaşlı 10 transfer

Yaz transfer döneminde Süper Lig takımlarıyla sözleşme imzalayan en yaşlı 10 futbolcu şöyle:

Takım                              Futbolcu                       Yaşı

Beşiktaş                       Gökhan İnler                        39

Fenerbahçe                     Edin Dzeko                       37

Gaziantep FK                   Junior Morais                   37

Adana Demirspor                        Nani                      36

Fatih Karagümrük                Matias Dituro                36

Gaziantep FK                           Florin Nita                36

Gaziantep FK                          Max Gradel               35

MKE Ankaragücü                Rafal Gikiewicz             35

Antalyaspor                                      Naldo               34

Fenerbahçe                                Dusan Tadic          34

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