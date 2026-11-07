Fatma Betül için, ‘ifadeye gidip çayını kahvesini içecek’ demişti: Özel kahve içmeye ne zaman gidecek?

“Şimdi kahve içme sırası kimde?” diye soran Özer şöyle devam etti: “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında ‘zincirleme şekilde rüşvet almak’ iddiasıyla hazırladığı fezleke TBMM'de.

Hatta Özgür Özel hakkında dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan dosya sayısı 62'ye ulaşmış durumda. Bir savcının kahve daveti için önce Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması lazım. Peki kimler Özel'e rüşvet verdiğini iddia ediyor? Tamamı kendi partisinden siyasi figürler.

Savcının huzuruna çıkan adeta ilk cümlesine Özgür Özel'e verdiği rüşvetle başlıyor. Bu iddiaları sadece yalan ve iftira diyerek geçiştirmek mümkün mü? Kimse Özgür Bey'in banka hesaplarında olağan dışı bir hareket var mı, bilmiyor. Siyasete girdikten sonra servetinde bir artış var mı, bilmiyor.

Hangi gayrimenkullere sahip olduğunu da bilmiyor. Bu iddialar karşısında kendisinin mali durumuyla ilgili bir açıklaması var mı? Yok. Şayet iddia edilen bu paraları kendisi için değil, parti için kullandıysa bu başlı başına ayrı bir suç. Çünkü ne ortada bir bağış makbuzu var, ne de bu büyüklükte bağış almaya yetkisi. Kahve fincanı sehpada kendisini bekliyor. Soğutmasa iyi olur”