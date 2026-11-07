Umran Dergisi’nin Kasım sayısı Cevat Özkaya’ya ithaf edildi: ‘Bir Ömür, Bir Mücadele, Bir Emanet’

“Bir Ömür, Bir Mücadele, Bir Emanet” başlığıyla yayımlanan Umran Dergisi’nin Kasım ayı sayısı Cevat Özkaya Özel Sayı, hayatını inandığı değerlere, yayıncılığa, dostluğa ve toplumsal sorumluluğa adayan bir ismin ardından bırakılan güçlü bir vefa örneği olarak raflardaki yerini aldı.

Umran Dergisi’nin Kasım 2026 tarihli 387. sayısı, merhum Cevat Özkaya anısına hazırlanan özel dosyasıyla okuyucularıyla buluştu. “Cevat Özkaya Özel Sayı” olarak yayımlanan dergi, Özkaya’nın hayatını, düşünce dünyasını, yayıncılık çalışmalarını, dava mücadelesini ve geride bıraktığı kültürel mirası kapsamlı yazılarla ele alıyor.

“Bir Ömür, Bir Mücadele, Bir Emanet” başlığıyla hazırlanan özel sayı, 16 Ekim 2026 tarihinde hayatını kaybeden Cevat Özkaya’nın hatırasını yaşatmayı ve uzun yıllara yayılan mücadelesini gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor.

CEVAT ÖZKAYA’NIN HAYATI VE MÜCADELESİ 80 SAYFADA ANLATILIYOR

Kasım 2026 tarihli 80 sayfalık özel sayı, Cevat Özkaya’nın yalnızca kişisel hayatına değil, Türkiye’nin düşünce, kültür, yayıncılık ve sivil toplum alanlarında bıraktığı izlere de ışık tutuyor.

20 Mayıs 1954 tarihinde Samsun’un Çarşamba ilçesinde dünyaya gelen Cevat Özkaya, eğitim hayatının ardından genç yaşlarda tanıştığı Yeniden Millî Mücadele hareketi içerisinde aktif görevler üstlendi. Yayıncılık hayatına Pınar dergisinde başlayan Özkaya, Haziran 1976’dan itibaren derginin yazı işleri müdürlüğünü yürüttü. 1979 yılında Pınar Yayınları'nın kuruluşunda önemli rol oynadı.

Özkaya, ilerleyen yıllarda Umran dergisinin gelişmesinde ve yayın çizgisinin şekillenmesinde öncü isimlerden biri oldu. Yayıncılığı yalnızca kitap ve dergi çıkarmak olarak görmeyen Özkaya, düşünce üreten, araştıran, tartışan ve kültürel birikimi gelecek kuşaklara aktaran bir yayın anlayışının yerleşmesi için çalıştı.

Pınar Yayınları, Umran dergisi ve Araştırma ve Kültür Vakfı başta olmak üzere farklı kültür ve yayın kuruluşlarının oluşumunda emeği bulunan Özkaya; Genç Öncüler, Mecra ve Salıncak dergileri ile çeşitli kültürel çalışmaların gelişmesine de katkı sundu.

ÖZEL SAYIDA KİMLER YAZDI?

Derginin özel dosyasında, Cevat Özkaya ile uzun yıllar aynı düşünce ve mücadele ortamını paylaşan dostlarının, çalışma arkadaşlarının, yazarların ve fikir insanlarının kaleme aldığı yazılar yer alıyor.

Umran Dergisi’nin Cevat Özkaya özel sayısında, Özkaya’nın hayatına, fikir dünyasına ve mücadelesine ışık tutan çok sayıda yazı yer alıyor. Özel sayıya Burhanettin Can, “Bir Dava Adamı 55 Yıllık Dava Kardeşimiz Cevat Özkaya”; Mustafa Aydın, “Yeri Zor Doldurulacak Bir Dava İnsanı: Cevat Özkaya”; Metin Alpaslan, “Bir Dava ve Gönül Kardeşimin Ardından”; Şemseddin Özdemir, “Yol Arkadaşım Cevat”; Abdullah Yıldız, “Cevat Abi”; Ekrem Özkaya, “Ağabeyi Kaybetmek…”; Abdurrahman Arslan, “Bir Dostla Telefondaki Konuşmalar”; Metin Önal Mengüşoğlu, “Cevat’ı Yolcu Ederken”; Hamza Türkmen, “Hakikat Arayışının Amelleşen Şahidi”; Mehmet Görmez, “Pınar Akıyor mu?”; Celalettin Vatandaş, “Cevat Abiden Kalan Emanet”; Ahmet Mercan, “Kitapla Yaşadı Kitapla Gitti”; Temel Hazıroğlu, “Bir Dostun, Bir Yoldaşın Ardından”; Yıldız Ramazanoğlu, “Bizi Dinleyen Biri”; Cihan Aktaş, “Cevat Özkaya’nın Dopdolu Ömrü”; Dilaver Demirağ, “Bir Yıldız Söndü: Namuslu Bir Fikir Adamının Ardından”; Mehmet Beyhan, “İnsana İyi Gelen Bir İnsan”; Selçuk Türkyılmaz, “Cevat Özkaya ve Bir Fikrî Ufkun İnşası”; Kürşad Atalar, “Cevat Abinin Ardından…”; Aytaç Ören, “Göçtü Kervan Kaldık Dağlar Başında”; Mehmet Fatih Birgül, “Onu Geç Buldum Erken Kaybettim” ve Ayşe Olgun ise “Babıali’den Kitapçılar Sokağı’na Bir Dostluğun Hikâyesi” başlıklı yazılarıyla katkı sundu.

Farklı kuşaklardan ve düşünce dünyasından isimlerin kaleme aldığı yazılarda Özkaya’nın fikir dünyası, dostlukları, yayıncılık anlayışı, gençlerin yetişmesine yönelik gayretleri, aile hayatı ve toplumsal meseleler karşısındaki tavrı farklı yönleriyle değerlendiriliyor. Özel sayı, bir dava insanının hayat hikâyesinin yanı sıra onunla aynı yolda yürüyenlerin hatıralarını, tanıklıklarını ve geride bıraktığı fikrî ve insanî mirası da okuyucuyla buluşturuyor.

YAYINCILIK ANLAYIŞI VE KÜLTÜREL MİRASI ÖN PLANA ÇIKIYOR

Özel sayının dikkat çeken başlıklarından biri de Cevat Özkaya’nın yayıncılık anlayışı. Özkaya’nın Türkiye’de düşünce hayatının gelişmesi için yerli ve yabancı pek çok yazarın eserlerinin okuyucuyla buluşmasına öncülük ettiği vurgulanıyor.

İslam düşüncesinin temel kaynaklarının Türkçeye kazandırılması, Batı düşüncesinin ve medeniyetinin eleştirel biçimde incelenmesi, çağdaş dünyanın sorunlarına yönelik eserlerin yayımlanması onun yayıncılık vizyonunun önemli unsurları arasında gösteriliyor.

Cemil Meriç başta olmak üzere pek çok düşünür, yazar ve akademisyenle kurduğu ilişkiler de dergide ele alınan konular arasında bulunuyor. Pınar ve Umran dergilerinin yalnızca yayın organı değil, aynı zamanda gençlerin yetiştiği, fikirlerin tartışıldığı ve düşüncenin hayata taşındığı birer düşünce platformu hâline gelmesinde Özkaya’nın rolüne dikkat çekiliyor.

MAZLUMLARIN YANINNDA, ADALET MÜCADELESİNDE ÖN SAFLARDA

Özel dosyada Cevat Özkaya’nın kültür ve yayıncılık faaliyetlerinin yanı sıra toplumsal meseleler karşısındaki duyarlılığına da geniş yer ayrılıyor.

Bosna’dan Filistin’e, Çeçenistan’dan Kafkasya’ya uzanan geniş bir coğrafyada yaşanan gelişmelere kayıtsız kalmayan Özkaya’nın, mazlumların yanında durmayı hayatının önemli bir sorumluluğu olarak gördüğü aktarılıyor.

MAZLUMDER, Bosna Dayanışma Grubu, Dayanışma Vakfı, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı ve Filistin Dostları Girişimi gibi yapılardaki çalışmaları da özel sayıda hatırlatılan başlıklar arasında yer alıyor. Özellikle 28 Şubat sürecinde yaşananlara karşı sergilediği tavır ve hak, hukuk, adalet eksenli mücadelesi üzerinde duruluyor.

HATIRASI GELECEK SAYILARDA DA YAŞATILACAK

Umran ailesi, özel sayının giriş yazısında Cevat Özkaya’nın vefatının ardından kendisini anan, hatıralarını paylaşan ve dergiye yazılarıyla katkı sunan herkese teşekkür ediyor.

Dergi yönetimi, Özkaya hakkında kaleme alınan bütün yazıları tek bir sayıya sığdırmak yerine, bazı yazıları gelecek sayılarda da yayımlama kararı aldığını belirtiyor. Böylece Özkaya’nın hatırasının yalnızca Kasım sayısıyla sınırlı kalmayacağı, düşünce, mücadele ve emek mirasının ilerleyen sayılarda da okuyucularla buluşturulacağı ifade ediliyor.