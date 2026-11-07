İşte lider işte adalet

Akit’in 28 Eylül’de “Bu irade o eli keser” başlığıyla hatırlattığı ve 17 Ocak 2014’te imam hatip liselerinin 100. kuruluş yıl dönümünde yaptığı konuşmada, “Çok açık net söylüyorum. Evlatlarımdan bir tanesi yolsuzluğa karışsın, evlatlıktan reddederim” diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözünün haklılığı tescillendi. Çeyrek asırlık iktidarında her türlü yolsuzluğa ve vurguna karşı amansız bir mücadele veren ve geçmiş iktidarların ayıplarını temizleyen Başkan Erdoğan liderliğindeki AK Parti iktidarı, Türkiye’yi derinden sarsan fon krizine karşı gereğini yaparken, bağımsız yargı da fona 163 milyon TL yatırıp 2.17 milyar TL alan eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’ya gerekli işlemi yaptı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Kaya, “suç örgütüne üye olma” ve “Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet” suçlamalarıyla mahkemece tutuklandı.

KIZIM FATIMA DA OLSA KESERİM

Karar, “Kızım Fatıma da hırsızlık yapsa elini keserdim” diyen bir Peygamberin ümmeti olmanın sorumluluğunu taşıyan Erdoğan ve ekibinin, yolsuzluklar karşısındaki kararlı duruşunu bir kez daha teyit etti. Böylece fon krizinden siyasi kriz çıkarmaya çalışan sorumsuz muhalefet çevreleri bir kez daha boşluğa düştü. Tutuklama kararının geldiği saatlerde sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek ise, Erdoğan’ın konuya ilişkin açıklamasının yer aldığı videoyu paylaşarak, yine onun sözleriyle; “Biz, tazelenerek ilerleriz! Biz, her dem yeniden doğarız. Biz, yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz” mesajını verdi.

YARGI GEREĞİNİ YAPIYOR

Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal ise şunları söyledi: “Bu bir sürpriz değil, Sayın Cumhurbaşkanımız zaten soruşturmanın olağan akışında devam edeceğinin garantisini önceden vermişti. Siyaseten ilk etapta yapılması gerekenler yapıldı. Sonrasında da iş zaten adli mercilere sevk edilmişti. Onlar da hiçbir etki altında kalmadan süreci milletin hayrına olacak şekilde yürütüyorlar. Ekonomiyi olumsuz yönde etkilemeye yönelik operasyonlarla da karşı karşıya olduğumuz anlaşılıyor. Nitekim çete ifadesi kullanılıyor. Bunları yaşıyor olmak oldukça üzücü ama hukukun bu şekilde olması gereken şekilde ilerlemesi de bizim açımızdan sevindirici. Muhalif çevrelerin yargıyı siyasallaştırmaya yönelik söylemleri bir kez daha boşa düşmüş oldu. Onlar çok fazla yolsuzluklara bulaştıkları için kendilerinin meydan meydan dolaşıp yolsuzluklara bulaşanları savundukları gibi bizim de savunacağımızı zannettiler. Peygamber Efendimizin sünneti neydi? ‘Kızım Fatıma da olsa hırsızın elini keserim’ Aynı süreç şu an işliyor. Bunlar beklemiyorlardı. Her meselede olduğu gibi muhalefet ‘İsimler açıklansın’ diyerek bu meseleyi de sulandırmaya kalkıştı. Fakat hiçbir şeyin kaçarı yok. Sistemde hiçbir şeyin gizlenemeyeceğini zaten soruşturma sürecinde görüyoruz. Ayrıca biliyoruz ki olayın farklı boyutları da var yurt dışı açısından. Kimin kime hizmet ettiğini de biliyoruz. Yıllarca gidip Türkiye’yi başkalarına şikâyet edenlerden ben medet umacak değilim. Tüm dünya ekonomisinin kırılgan olduğu bir dönemde onların dediği gibi bu işler liste açıklayarak yapılmaz. Zaten yargı gereğini yapıyor. Adalet Bakanımız da çok net bir şekilde meselenin üzerine gidileceğini hem söylüyor hem de sonuçlarını görüyoruz. O yüzden herkes müsterih olsun. İnşallah tabloyu herkes görür. Bir daha da böyle istenmeyen olaylar yaşanmaz, hayırlara vesile olur.”

VİCDANLARI RAHATLATMIŞTIR

Avukat Tamer Mahmutoğlu da şu görüşleri aktardı: “Çeyrek asırlık iktidarında her türlü yolsuzluğa ve vurguna karşı büyük bir mücadele veren ve Başkan Erdoğan liderliğindeki AK Parti iktidarı, ülkemizi derinden sarsan fon krizine karşı ilk günden itibaren gereğini yapmaya başlamıştır. Bağımsız ve tarafsız Türk yargısı eski Bakan hakkında yasaların emrettiği işlemleri yapmıştır. İfadesi alınan Kaya’nın ‘suç örgütüne üye olma’ ve ‘Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet’ suçlamalarıyla tutuklanması talebiyle hakimliğe sevkiyle, dosyayı değerlendiren hakimlik, suçlamalar kapsamında Tera Grubu yöneticileri ile irtibatta oluşu, kaçma ve delil karartma ihtimali olduğundan tutuklanmasına hükmetmiştir. Gerek soruşturmada bugüne kadar izlenen kararlı tutum, gerekse skandala adı karışanlar arasında ayrım gözetilmeksizin tesis edilen işlemler, kamuoyunda vicdanları rahatlatmıştır. Bunun yanı sıra da iktidarın Türk yargısının bağımsızlığına ve yasalara gösterdiği özen ve saygı bir kez daha görülmüştür.”