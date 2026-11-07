Utandıran rezalet! Gazze'de binlerce çadır sular altında kaldı

Yağmur suları çok sayıda çadırı basarken, Gazze'nin kuzeyinde daha önceki saldırılarda hasar gören bir binanın duvarının çökmesi sonucu iki kişi yaralandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın 7 Kasım tarihli haberine göre, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde etkili olan sağanak yağışlar, özellikle alçak kesimlerde kurulan binlerce yerinden edilme çadırını sular altında bıraktı. Yağmur suları çadırların içine girerek ailelerin kıyafetlerine, yataklarına ve kısıtlı sayıdaki eşyalarına zarar verdi.

Anadolu Ajansının bölgedeki muhabirlerine ve görgü tanıklarına dayandırdığı haberinde, Gazze limanı çevresinde, Deyr el Belah'ın batısında, Nuseyrat mülteci kampının kuzeyinde, Cebaliye ve Beyt Lahiye'de çok sayıda çadırın su altında kaldığı aktarıldı.

Kuzey Gazze'de ise daha önce İsrail saldırılarında hasar gören bir binanın duvarı şiddetli yağışların etkisiyle çöktü. Olayda iki Filistinli yaralandı.

Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü, yağışların başlamasından önce yaptığı uyarıda, şiddetli yağmur ve rüzgarların çadırlarda, geçici barınma alanlarında ve bombardımanda hasar görmüş binalarda yaşayanlar için ciddi tehlike oluşturabileceğini bildirmişti.

950 bin Filistinli sel riski altındaki bölgelerde yaşıyor

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) 15 Ekim tarihli verilerine göre, Gazze Şeridi'nde yaklaşık 950 bin yerinden edilmiş Filistinli orta veya yüksek düzeyde sel riski bulunan bölgelerde yaşıyor. Bunların 400 binden fazlası yüksek sel riskiyle karşı karşıya.

OCHA, ayrıca yaklaşık 44 bin Filistinlinin yapısal açıdan güvenli olmadığı belirlenen 2 bin 300'den fazla binada barındığını bildirdi. Kurumun verilerine göre, kış mevsimi öncesinde 294 bin 250 ailenin barınma yardımına ihtiyacı bulunuyor.

Gazze'deki Hükümet Medya Ofisinin Ağustos 2026'da açıkladığı verilere göre, yaklaşık 2,15 milyon yerinden edilmiş Filistinli bölgede farklı noktalarda yaşamını sürdürüyor.

Bunların yaklaşık 867 bini yıpranmış ve yaşama elverişli olmayan çadırlarda, bir milyondan fazlası ise barınma merkezlerinde kalıyor.

Filistin resmi haber ajansı WAFA ise Gazze genelinde yerinden edilmiş aileleri barındıran yaklaşık 270 bin çadır bulunduğunu, 400 binden fazla kişinin sel ve yağmur suyu birikintilerine açık, yüksek riskli bölgelerde veya sahil kesimlerinde yaşadığını aktardı.

Altyapının tahrip olması sel riskini artırıyor

Gazze'de yağışların yol açtığı zararların büyümesinde, savaş sırasında büyük ölçüde tahrip edilen altyapı da etkili oluyor. Hasar gören yağmur suyu drenaj sistemleri, kanalizasyon şebekeleri ve yollar, yağmur sularının tahliyesini zorlaştırıyor.

Gazze Belediyesi Sözcüsü Hüsni Mehna, 28 Ekim'de Al Jazeera'ye yaptığı açıklamada, kentteki altyapının yüzde 85'inden fazlasının zarar gördüğünü, yağmur suyu drenaj sisteminin ise önceki kapasitesinin yaklaşık yüzde 20'siyle çalışabildiğini söyledi.

Altyapıdaki tahribat nedeniyle yağmur sularının çadır alanlarında ve yerleşim yerlerinde birikmesi, bazı bölgelerde kanalizasyon sularının taşmasına ve içme suyu kaynaklarının kirlenmesi riskine yol açıyor. Temizlik, su tahliyesi ve acil müdahale çalışmaları ise yakıt, iş makinesi ve teknik ekipman eksikliği nedeniyle sınırlı kalıyor.

Sivil Savunma Müdürlüğü, çadırlarda yaşayan ailelere plastik örtüleri ve çadır kazıklarını sağlamlaştırmaları, çadırların çevresinde suyun tahliyesini sağlayacak kanallar açmaları ve eşyalarını yerden yüksekte tutmaları çağrısında bulundu. Kurum ayrıca, bombardımanda hasar görmüş ve çökme riski taşıyan binalarda kalınmaması gerektiği uyarısını yaptı.

Kış öncesinde barınma malzemesi ihtiyacı büyüyor

Gazze'de yerinden edilmiş ailelerin önemli bir bölümü, savaşın ardından kurulan ve yağmur, rüzgar ile soğuk havaya karşı yeterli koruma sağlamayan naylon ve ince kumaş çadırlarda yaşamını sürdürüyor.

Al Jazeera'nin 28 Ekim tarihli haberinde, bazı ailelerin çadırlarını onarmak için gerekli plastik örtüleri dahi satın alamadığı, mevcut barınakların her yağışta yeniden zarar gördüğü aktarıldı. Haberde, Gazze'deki ailelerin kış şartlarına hazırlanmakta zorlandığı ve bazı çadırların daha önceki fırtınalarda defalarca çöktüğü belirtildi.

OCHA verilerine göre 294 bin 250 ailenin barınma yardımına ihtiyaç duyduğu bölgede, çadır, branda, battaniye ve ısınma malzemelerinin yetersizliği kış koşullarının etkisini artırıyor.

Gazze'deki insani kriz, Ekim 2023'te başlayan İsrail saldırılarının ardından evlerin ve sivil altyapının büyük bölümünün yıkılmasıyla derinleşti. Ateşkesin yürürlükte olmasına rağmen bölgedeki barınma ve yeniden inşa ihtiyacı karşılanabilmiş değil.

Şiddetli yağışların devam etmesi halinde binlerce ailenin çadırlarını tamamen kaybetmesi, hasarlı binaların çökmesi ve kanalizasyon sularının yerleşim alanlarına yayılması riski bulunuyor. Gazze'deki aileler için kış mevsimi, barınma ve temel ihtiyaçlara erişim sorunlarının yanı sıra sel, soğuk ve salgın hastalık tehlikesini de beraberinde getiriyor.

Kaynak: Mepa News