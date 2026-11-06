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Yerel Kuşadası’nda 22 kaçak göçmen yakayı ele verdi
Yerel

Kuşadası’nda 22 kaçak göçmen yakayı ele verdi

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Kuşadası’nda 22 kaçak göçmen yakayı ele verdi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde mobil radar tarafından tespit edilen biri çocuk 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Kuşadası ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-72) tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 21 düzensiz göçmen (beraberinde 1 çocuk) yakalandı. Yakalanan göçmenlerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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