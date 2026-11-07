Genç: Hırsızın, rüşvetçinin ‘sizden’i ‘bizden’i olmaz… 40 yıllık konsomatrisler ahlak-namus dersi veriyor!

Hikmet Genç, konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi: “Fon skandalı ortaya çıktığı günden beri ‘kim çalmışsa cezalandırılsın, gözünün yaşına bakılmasın, velev ki bakan olsun’ deyip durduk. Hadi bizi bırakın, en başta Erdoğan söyledi. ‘kimsenin gözünün yaşına bakmayız, ödetiriz’ dedi. Ve gördük ki, gereği yapılıyor. Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı. Bazı eski CHP'li ve/veya yeni Yeni Partili belediye başkanları yönettikleri illeri soyup soğana çevirmişler. Peki Özgür Özel, kurmayları ve tuvalet terliği sevdalıları troller, n'aptılar? ‘Mal bizim, hırsız bizim.., bizim hırsızımız bizim kararımız!..’ dediler!.. Ulan ahlak kumkumaları!.. ‘Bizimkiler ne kadar çaldı?., kervanı yolda kim düzdü?!..’ diye hiç mi merak etmediniz?.. Bre Babıali'nin bit yavruları!.. CHP/Yeni Partili belediyelerdeki büyük soygunu gördünüz. Hamuduyla götürdüklerini bizden önce biliyordunuz. Neden hırsızları savundunuz, hiç mi vicdanınız sızlamadı?!.. Biz ‘kimse ayrıcalıklı değildir, bakan da olsa derhal hesap vermeli’ dedik. ‘Hırsızın, rüşvetçinin, foncunun.., partisi tarafı olmaz’ dedik. ‘Adalet’ diye bağıran sahtekâr dangozlar! Eko duruşmada şiir okuyunca, ‘ne güzel şiir okudu, delilleri çürüttü’ demek ‘salağa yatmanın’ ötesinde çukurluk değil midir? Şu işe bak, 40 yıllık konsomatrisler ahlak ve namus dersi veriyor”