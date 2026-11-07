  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bursa'da gece yarısı dehşeti! Uzun namlulu silahlarla kurşun yağdırdılar Bankacılık krizi ülkeyi karıştırdı: Devlet Başkanını gözaltına aldılar! 'Kafamın içindeki sesler bana Trump'ı öldür diyor' İran ordusu: Keşm Adası üzerinde ABD’ye ait MQ-9 düşürüldü SPK’den üç hissedeki işlemlere suç duyurusu ve iki yıl işlem yasağı Katar’dan ABD-İran görüşmelerine ilişkin iddialara yalanlama 11 üniversiteye rektör ataması Resmi Gazete’de yayımlandı Hakan Fidan’dan KKTC dönüşü kılıç kalkan mesajı: "Kıbrıs’ta tek yol iki devlet!" ABD’den nükleer tehdit! İran’da panik tavan yaptı, halka iyot tabletleri dağıtılıyor! Siyonist rejim çatırdıyor! İsrail muhalefetinden şok itiraf: Netanyahu sivil darbe planlıyor!
Gündem Genç: Hırsızın, rüşvetçinin ‘sizden’i ‘bizden’i olmaz… 40 yıllık konsomatrisler ahlak-namus dersi veriyor!
Gündem

Genç: Hırsızın, rüşvetçinin ‘sizden’i ‘bizden’i olmaz… 40 yıllık konsomatrisler ahlak-namus dersi veriyor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Genç: Hırsızın, rüşvetçinin ‘sizden’i ‘bizden’i olmaz… 40 yıllık konsomatrisler ahlak-namus dersi veriyor!

Akşam Yazarı Hikmet Genç, fon skandalının başından beri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kimsenin gözünün yaşına bakılmayacağını söylediğini hatırlatarak, Özgür Özel ve avanelerinin ise tam tersini yaparak “Mal bizim, hırsız bizim” dediklerini söyledi. Zehir zemberek ifadeler kullanan Genç, “Eko duruşmada şiir okuyunca, ‘ne güzel şiir okudu, delilleri çürüttü’ diyen dangozlar!.. 40 yıllık konsomatrisler ahlak ve namus dersi veriyor” diye yazdı.

Hikmet Genç, konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi: “Fon skandalı ortaya çıktığı günden beri ‘kim çalmışsa cezalandırılsın, gözünün yaşına bakılmasın, velev ki bakan olsun’ deyip durduk. Hadi bizi bırakın, en başta Erdoğan söyledi. ‘kimsenin gözünün yaşına bakmayız, ödetiriz’ dedi. Ve gördük ki, gereği yapılıyor. Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı. Bazı eski CHP'li ve/veya yeni Yeni Partili belediye başkanları yönettikleri illeri soyup soğana çevirmişler. Peki Özgür Özel, kurmayları ve tuvalet terliği sevdalıları troller, n'aptılar? ‘Mal bizim, hırsız bizim.., bizim hırsızımız bizim kararımız!..’ dediler!.. Ulan ahlak kumkumaları!.. ‘Bizimkiler ne kadar çaldı?., kervanı yolda kim düzdü?!..’ diye hiç mi merak etmediniz?.. Bre Babıali'nin bit yavruları!.. CHP/Yeni Partili belediyelerdeki büyük soygunu gördünüz. Hamuduyla götürdüklerini bizden önce biliyordunuz. Neden hırsızları savundunuz, hiç mi vicdanınız sızlamadı?!.. Biz ‘kimse ayrıcalıklı değildir, bakan da olsa derhal hesap vermeli’ dedik. ‘Hırsızın, rüşvetçinin, foncunun.., partisi tarafı olmaz’ dedik. ‘Adalet’ diye bağıran sahtekâr dangozlar! Eko duruşmada şiir okuyunca, ‘ne güzel şiir okudu, delilleri çürüttü’ demek ‘salağa yatmanın’ ötesinde çukurluk değil midir? Şu işe bak, 40 yıllık konsomatrisler ahlak ve namus dersi veriyor”

"Onların uçak biletlerini sen mi aldın, Ekrem?"
“Onların uçak biletlerini sen mi aldın, Ekrem?”

Gündem

“Onların uçak biletlerini sen mi aldın, Ekrem?”

Gazeteci Can Ataklı’dan şok iddia! Portekizli kadın: "Emir Sarıgül ve Ekrem İmamoğlu ile cinsel ilişkiye girdim"
Gazeteci Can Ataklı’dan şok iddia! Portekizli kadın: “Emir Sarıgül ve Ekrem İmamoğlu ile cinsel ilişkiye girdim”

Gündem

Gazeteci Can Ataklı’dan şok iddia! Portekizli kadın: “Emir Sarıgül ve Ekrem İmamoğlu ile cinsel ilişkiye girdim”

‘Ya parayı verirsin ya paranı alamazsın’ Ekrem’in Ağaç A.Ş.’sinde alacaklıya şantaj
‘Ya parayı verirsin ya paranı alamazsın’ Ekrem’in Ağaç A.Ş.’sinde alacaklıya şantaj

Gündem

‘Ya parayı verirsin ya paranı alamazsın’ Ekrem’in Ağaç A.Ş.’sinde alacaklıya şantaj

Fondaş medya maskesi bir kez daha indi! Foncu Fatma Betül’e öyle yolsuz Ekrem’e böyle
Fondaş medya maskesi bir kez daha indi! Foncu Fatma Betül’e öyle yolsuz Ekrem’e böyle

Gündem

Fondaş medya maskesi bir kez daha indi! Foncu Fatma Betül’e öyle yolsuz Ekrem’e böyle

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Abdullah

listeyi bile açıklamıyor

Vahap

Emir Sarıgül Özel hakkında ne demiş ve niçin demiş.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23