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Gündem Zirve sonrası Çavuşoğlu'ndan ilk açıklama
Gündem

Zirve sonrası Çavuşoğlu'ndan ilk açıklama

Ukrayna-Rusya Zirvesi sonrasında açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bazı konularda uzlaşıya varıldı. En anlamlı ilerleme bugün kaydedildi." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-29 15:27:00 -
Zirve sonrası Çavuşoğlu'ndan ilk açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna-Rusya Zirvesi sonrasında açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Müzakerelerin başlamasından bu yana en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi. Taraflar arasında yakınlaşmanın arttığını görüyoruz.

Bize duyulan görevin sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Akan kanın durması ve barış için çabalarımızı sürdürüyoruz. Her zaman dediğimiz gibi bir an önce ateşkesin sağlanması ve kalıcı bir çözümün sağlanmasıdır. Bazı konularda uzlaşıya varıldı. En anlamlı ilerleme bugün kaydedildi."

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