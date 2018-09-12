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Zırhlı polis aracı kaza yaptı! Yaralılar var

Kilis'te sınır hattından dönen zırhlı polis aracıyla otomobil çarpıştı. Kazada 2 polis memuru ve otomobilin sürücüsü yaralandı.

12 Eylül 2018 Çarşamba 15:29
Zırhlı polis aracı kaza yaptı! Yaralılar var

Kaza, öğleden sonra Öncüpınar Sınır Kapısı yolunda meydana geldi. Sınır hattından dönen Özel Harekat polislerini taşıyan zırhlı araç, ana yola çıkan Suriye uyruklu kişinin kullandığı 79 MB 219 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, devrilen zırhlı araçtaki 2 polis memuru ile ismi henüz belirlenemeyen otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. 

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 15:29
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  3. zırhlı polis aracı

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