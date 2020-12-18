Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi gerçekleştirildi! İşte Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe'nin rakipleri...
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi yapıldı. 15-17 Kasım tarihleri arasında oynanan 5. tur maçlarının ardından son 16'ya kalan takımlar belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi yapıldı. Kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirildi
Son 16 turu karşılaşmaları, 12, 13 ve 14 Ocak 2021’de, kurada küçük numarayı çeken takımların sahasında tek maç eleme sistemiyle oynanacak.
5. tur eşleşmelerinin sona ermesinin ardından son 16 turuna kalan Galatasaray-Y. Malatyaspor, Fenerbahçe - Kasımpaşa ve Beşiktaş - Çaykur Rizespor ile eşleşti.
İşte eşleşmeler:
İH Konyaspor - Gaziantep FK
Fenerbahçe - Kasımpaşa
Beşiktaş - Çaykur Rizespor
Bursaspor - Antalyaspor
Sivasspor - Adana Demirspor
Yeni Malatyaspor - Galatasaray
Alanyaspor - BB Erzurumspor
Tuzlaspor - Başakşehir