Putin'in karşısına Almanya da çıkıyor! Merz'den Washington'a beklenmedik mesaj

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi amacıyla yürütülen diplomatik temaslar sürerken Almanya'dan önemli bir açıklama geldi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) 9. Zirvesi'nin ardından yaptığı açıklamada, Ukrayna'da barışın sağlanmasına yönelik müzakere sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Merz, Avrupa ülkelerinin de temsil edileceği ilk barış görüşmelerinin önümüzdeki haftalarda gerçekleştirilmesinin beklendiğini belirterek Almanya'nın da masada yer alacağını duyurdu.

ALMANYA DA BARIŞ MASASINA OTURACAK

Ukrayna'nın geleceğinin Avrupa ülkelerinin katılımı olmadan belirlenemeyeceğini vurgulayan Merz, Almanya'nın Abu Dabi'de yapılması beklenen görüşmelere katılacağını açıkladı.

Merz, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bu, bizim için her zaman bir ön koşul olmuştur; Avrupa olmadan Avrupa hakkında, Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında konuşulamaz. Bu görüşmelerin, bu hafta Abu Dabi'de bulunan Avrupa ülkeleri arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Almanya'nın da bu görüşmelerde yer alacağı kesin. Elbette orada da ortak Avrupa çıkarlarını savunmaya devam edeceğiz."

ABD'Lİ YETKİLİLER PUTİN GÖRÜŞMESİNİN AYRINTILARINI AKTARDI

Barış müzakerelerinde belirli ilerlemeler kaydedildiğini söyleyen Merz, Alman danışmanların ABD yönetimiyle yürüttüğü diplomatik temaslara da değindi.

Alman danışmanların bir gün önce ABD Özel Temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile görüştüğünü belirten Merz, ABD'li yetkililerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptıkları görüşmenin ayrıntılarını Alman tarafına aktardığını bildirdi.

Merz, Rusya ile müzakerelere hazır olduklarını ancak görüşmelerin güçlü bir konumdan yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

UKRAYNA'YA ASKERİ DESTEK DEVAM EDECEK

Almanya Başbakanı, kalıcı barışın sağlanabilmesi için Ukrayna'nın gelecekte de kendisini savunabilecek askeri kapasiteye sahip olması gerektiğini belirtti.

Avrupa'nın Ukrayna'ya hem mali hem de askeri açıdan en büyük desteği sağlayan taraf olduğunu ifade eden Merz, söz konusu yardımların sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.

Merz, "Mesele, hepimizin güvenliğidir. Dolayısıyla herkes bu konuda adil bir şekilde katkıda bulunmalıdır." dedi.

BERLİN'DE 20'DEN FAZLA ÜLKENİN LİDERİ TOPLANACAK

Almanya Başbakanı, gelecek hafta Berlin'de Ukrayna'ya destek veren ülkelerin oluşturduğu "Gönüllüler Koalisyonu" kapsamında geniş katılımlı bir toplantı düzenleneceğini açıkladı.

Toplantıya 20'den fazla ülkenin devlet ve hükümet başkanının katılmasının beklendiğini belirten Merz, görüşmelerin iki önemli gündem maddesi olacağını bildirdi.

Bunlardan ilkinin Ukrayna'nın 2027 yılındaki savunma harcamalarının nasıl finanse edileceği, ikincisinin ise yaklaşan barış müzakerelerinde Avrupa ülkelerinin ortak tutumunun belirlenmesi olduğunu aktardı.

TRUMP'A AÇIK MESAJ: LÜTFEN SÜRPRİZLER YAPMAYIN!

ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek hafta Çin'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna konusunu görüşmesinin planlandığını hatırlatan Merz, Avrupa'nın diplomatik sürecin dışında bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

ABD yönetimine doğrudan seslenen Almanya Başbakanı, şu çağrıda bulundu:

"Lütfen sürprizler yapmayın. Avrupa ve Ukrayna ile çalışmaya devam edin ve Ukrayna'da gerçek bir barış için birlikte çalışalım."

Merz, Trump ile geçen hafta gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde de Ukrayna meselesini ele aldıklarını, iki ülkenin dış politika danışmanları arasında yakın temasların sürdüğünü bildirdi.

GÖZLER ABU DABİ'DEKİ GÖRÜŞMELERE ÇEVRİLDİ

Almanya'nın barış görüşmelerine katılacağını açıklamasıyla birlikte, Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik diplomatik süreçte Avrupa'nın nasıl bir rol üstleneceği yeniden gündeme geldi.

Merz'in açıklamaları, Almanya'nın yalnızca Ukrayna'ya mali ve askeri destek sağlayan bir ülke olarak değil, barış müzakerelerinde de doğrudan söz sahibi olmak istediğini ortaya koydu.

Abu Dabi'de yapılması beklenen görüşmelerin tarihi ve katılımcılarına ilişkin ayrıntıların netleşmesi bekleniyor.