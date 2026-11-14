Havalimanları tarih mi oluyor? 46 metrede havalanan uçak dünyayı şaşırtacak!

NEW YORK'TA DİKKAT ÇEKEN DENEME Electra, geliştirdiği teknolojinin şehir merkezlerine yakın alanlarda kullanılabileceğini göstermek amacıyla 26 Ekim'de New York'ta bir deneme gerçekleştirdi. Manhattan bölgesinde yapılan testte, iki kişilik daha küçük bir prototip uçak kullanıldı. Prototip, yaklaşık 91 metre uzunluğundaki yüzer platformdan havalandı ve uçuşun ardından aynı platforma iniş yaptı. Şirket, bu denemenin sınırlı büyüklükteki alanlardan uçuş yapılabileceğini gösterdiğini açıkladı. Ancak testte kullanılan uçak, geliştirilmekte olan dokuz yolcu kapasiteli EL9'un kendisi değil, daha küçük bir prototipti.