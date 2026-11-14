Havalimanları tarih mi oluyor? 46 metrede havalanan uçak dünyayı şaşırtacak!
Havacılık dünyasında ulaşım alışkanlıklarını değiştirebilecek yeni bir teknoloji geliştiriliyor. ABD'li Electra şirketinin üzerinde çalıştığı dokuz yolcu kapasiteli hibrit uçak, yalnızca 46 metrelik bir alandan havalanıp iniş yapabilecek şekilde tasarlanıyor. Kent merkezlerinden şehirler arası yolculuğun önünü açması hedeflenen uçağın 2030 yılında ticari seferlere başlaması planlanıyor. Peki, bu teknoloji dev havalimanlarına olan ihtiyacı ortadan kaldırabilir mi?