20 yıllık sır perdesi aralandı! Bakan Gürlek duyurdu: 3 cinayet dosyasında yeni gelişme

Adalet Bakanlığı, geçmiş yıllarda işlenen ve failleri belirlenemeyen cinayetlerin aydınlatılması için yürüttüğü çalışmalarda yeni sonuçlara ulaştı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yıllardır çözülemeyen üç ayrı cinayet dosyasında yeni deliller elde edildiğini ve şüphelilere yönelik operasyonlar gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakan Gürlek, bugüne kadar 76 dosyada toplam 83 cinayetin faili meçhul olmaktan çıkarıldığını belirterek, geçmişte işlenen suçların aydınlatılması için çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı.

YILLAR SONRA DNA VE TELEFON KAYITLARI KONUŞTU

Adalet Bakanlığı bünyesindeki Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve kolluk kuvvetleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Bursa ve Bitlis'teki üç eski cinayet dosyası yeniden açıldı.

Soruşturmalarda DNA analizleri, kriminal inceleme raporları, telefon görüşmelerine ilişkin HTS kayıtları, baz istasyonu verileri ve tanık ifadeleri birlikte değerlendirildi.

Yıllar önce elde edilen delillerin güncel teknolojik imkânlarla yeniden incelenmesi sonucunda şüphelilere ulaşıldı.

BURSA'DA 16 YILLIK CİNAYET DOSYASINDA TUTUKLAMA

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 2010 yılında ortadan kaybolan Mehmet Arıcan, daha sonra ormanlık alanda av tüfeğiyle öldürülmüş halde bulunmuştu.

Aradan geçen 16 yılın ardından dosya yeniden incelendi.

Soruşturma kapsamında telefon kayıtları, mali hareketler ve yeni tanık beyanları karşılaştırıldı. Elde edilen bulgular doğrultusunda şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Adalet Bakanı Gürlek, gözaltına alınan şüphelilerden birinin tutuklandığını açıkladı.

BİTLİS'TE 20 YILDIR KİMLİĞİ BİLE BELİRLENEMEYEN KADIN

Yeniden ele alınan dosyalardan biri de Bitlis'in Tatvan ilçesinde 2006 yılında işlenen cinayetti.

Yol kenarında başından ateşli silahla vurulmuş halde bulunan kadının kimliği, aradan geçen 20 yıla rağmen belirlenememişti.

Dosyanın yeniden açılmasıyla birlikte DNA örnekleri, iletişim kayıtları ve tanık ifadeleri ayrıntılı şekilde incelendi.

Elde edilen deliller üzerine dört ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden ikisi tutuklanırken, iki kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Yurt dışında bulunan firari şüphelinin yakalanması ve hakkında kırmızı bülten çıkarılması için işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Öldürülen kadının kimliğinin tespit edilmesine yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

YANMIŞ KEMİKLER 14 YILLIK DOSYAYI YENİDEN AÇTIRDI

Bursa'daki bir başka soruşturma ise 2012 yılında kaybolan Mehmet Şahinoğlu'nun öldürülmesine ilişkin dosya oldu.

Şahinoğlu'nun kaybolmasından üç yıl sonra, 2015'te Bursa'nın Kestel ilçesinde yanmış insan kemikleri bulunmuştu.

Soruşturmanın yeniden ele alınmasıyla birlikte kemikler üzerinde gerçekleştirilen adli tıp incelemeleri, diş kayıtları, telefon verileri ve tanık anlatımları yeniden değerlendirildi.

Elde edilen bulgular üzerine 12 şüpheli hakkında operasyon kararı verildi.

Operasyonlarda 11 kişi gözaltına alınırken, firari durumdaki bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü açıklandı.

BAKAN GÜRLEK: HİÇBİR CİNAYETİN ÜZERİ ÖRTÜLMEYECEK

Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması konusunda kararlı olduklarını belirterek şu mesajı verdi:

"Hiçbir cinayetin üzerinin zamanla örtülmesine izin vermeyeceğiz."

Gürlek, geçmişte işlenen cinayetlerin aydınlatılmasının yalnızca suçluların adalet önüne çıkarılması açısından değil, yıllardır cevap bekleyen aileler açısından da büyük önem taşıdığını ifade etti.

"ZAMANIN GEÇMESİ SUÇLARIN CEZASIZ KALMASINA GEREKÇE OLAMAZ"

Bakan Gürlek, soruşturmaları yürüten Mustafakemalpaşa, Tatvan ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılıklarına, emniyet ve jandarma birimlerine, JASAT ekiplerine ve çalışmalarda görev alan kamu personeline teşekkür etti.

Gürlek, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Zamanın geçmesi, suçların cezasız kalmasına gerekçe olamaz. Geçmişte işlenen cinayetlerin aydınlatılması için yürütülen çalışmaların takipçisi olmaya, adaletin tecellisi için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz."