Türk futbolunda yüzyılın transfer savaşı başladı! Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor o dünya yıldızı için karşı karşıya

Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yaşayan Hollandalı futbolcu, Liverpool savunmasının liderlerinden biri hâline geldi. Hollanda Milli Takımı'nda da kaptanlık yapan deneyimli oyuncu, bu sezon Liverpool formasıyla 15 karşılaşmada görev aldı. Van Dijk'in geleceğiyle ilgili henüz resmî bir karar açıklanmazken üç Türk kulübünün ilgisine yönelik iddiaların nasıl sonuçlanacağı merak konusu oldu.