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Türk futbolunda yüzyılın transfer savaşı başladı! Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor o dünya yıldızı için karşı karşıya

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Türk futbolunda yüzyılın transfer savaşı başladı! Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor o dünya yıldızı için karşı karşıya

İngiltere Premier Lig devi Liverpool'un dünyaca ünlü Hollandalı savunmacısı Virgil van Dijk için Süper Lig'in üç büyük kulübü Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un devreye girdiği öne sürüldü. İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un duyurduğu haberde, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 35 yaşındaki tecrübeli stoperin "Sözleşme yenilenmezse başka bir yere giderim" sözlerinin ardından transfer yarışının iyice kızıştığı belirtildi. Milan ve Suudi Arabistan ekiplerinin de radarında olan yıldız futbolcunun vereceği karar spor kamuoyunda büyük bir heyecanla bekleniyor.

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Foto - Türk futbolunda yüzyılın transfer savaşı başladı! Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor o dünya yıldızı için karşı karşıya

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Virgil van Dijk'in geleceğiyle ilgili İtalya'dan dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor, Hollandalı savunmacıyı kadrosuna katmak için gelişmeleri takip ediyor. Liverpool ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek olan tecrübeli futbolcuya Suudi Arabistan kulüplerinin de ilgi gösterdiği belirtildi.

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Foto - Türk futbolunda yüzyılın transfer savaşı başladı! Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor o dünya yıldızı için karşı karşıya

İtalyan basınında yer alan haberde, Serie A devi Milan'ın da Van Dijk'i transfer listesine aldığı aktarıldı. Milan'ın sahibi Gerry Cardinale ile kulüpte görev yapan Zlatan Ibrahimovic'in Hollandalı yıldızı uzun süredir beğendiği ve gelecek sezon için önemli bir transfer hedefi olarak gördüğü kaydedildi. İtalyan ekibinin bu transferde Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Suudi Arabistan kulüpleriyle rekabet etmek zorunda kalabileceği ifade edildi.

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Foto - Türk futbolunda yüzyılın transfer savaşı başladı! Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor o dünya yıldızı için karşı karşıya

Hollanda Milli Takımı kampında geleceği hakkında konuşan Virgil van Dijk, Liverpool ile sözleşmesini uzatıp uzatmayacağına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tecrübeli savunmacı, "Sözleşme yenilenirse güzel olur, aksi takdirde başka bir yere giderim." ifadelerini kullanarak İngiliz ekibinden ayrılma ihtimaline kapıyı açık bıraktı. Van Dijk'in mevcut sözleşmesini uzatmaması halinde 1 Ocak 2027'den itibaren başka kulüplerle gelecek sezon için anlaşma görüşmeleri yapabilecek olması, transfer iddialarını güçlendiren gelişmeler arasında gösterildi.

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Foto - Türk futbolunda yüzyılın transfer savaşı başladı! Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor o dünya yıldızı için karşı karşıya

La Gazzetta dello Sport, 8 Temmuz 2027'de 36 yaşına girecek olan Van Dijk'in kariyerindeki son büyük sözleşmelerden birine imza atabileceğine dikkat çekti. Hollandalı yıldızın ekonomik şartları ön planda tutması durumunda Suudi Arabistan kulüplerinin avantajlı olabileceği, sportif hedeflere öncelik vermesi halinde ise Avrupa'daki seçenekleri değerlendirebileceği belirtildi. 2018 yılında Southampton'dan Liverpool'a transfer olan Virgil van Dijk, İngiliz ekibinde önemli başarılara imza attı.

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Foto - Türk futbolunda yüzyılın transfer savaşı başladı! Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor o dünya yıldızı için karşı karşıya

Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yaşayan Hollandalı futbolcu, Liverpool savunmasının liderlerinden biri hâline geldi. Hollanda Milli Takımı'nda da kaptanlık yapan deneyimli oyuncu, bu sezon Liverpool formasıyla 15 karşılaşmada görev aldı. Van Dijk'in geleceğiyle ilgili henüz resmî bir karar açıklanmazken üç Türk kulübünün ilgisine yönelik iddiaların nasıl sonuçlanacağı merak konusu oldu.

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