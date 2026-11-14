Türk futbolunda yüzyılın transfer savaşı başladı! Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor o dünya yıldızı için karşı karşıya
İngiltere Premier Lig devi Liverpool'un dünyaca ünlü Hollandalı savunmacısı Virgil van Dijk için Süper Lig'in üç büyük kulübü Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un devreye girdiği öne sürüldü. İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un duyurduğu haberde, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 35 yaşındaki tecrübeli stoperin "Sözleşme yenilenmezse başka bir yere giderim" sözlerinin ardından transfer yarışının iyice kızıştığı belirtildi. Milan ve Suudi Arabistan ekiplerinin de radarında olan yıldız futbolcunun vereceği karar spor kamuoyunda büyük bir heyecanla bekleniyor.