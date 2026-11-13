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Gündem Gezi kalkışmasının finansörüne üst mahkemeden de geçit yok! Osman Kavala'nın tahliye talebi bir kez daha reddedildi!
Gündem

Gezi kalkışmasının finansörüne üst mahkemeden de geçit yok! Osman Kavala'nın tahliye talebi bir kez daha reddedildi!

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Gezi kalkışmasının finansörüne üst mahkemeden de geçit yok! Osman Kavala'nın tahliye talebi bir kez daha reddedildi!

Gezi Parkı kalkışması davasında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan ve 9 yıldır Silivri Cezaevi'nde bulunan Osman Kavala'nın tahliye girişimi yine sonuçsuz kaldı.

9 senedir Silivri Cezaevi'nde bulunan Gezi Davası hükümlüsü Osman Kavala'nın avukatlarının, AİHM tarafından verilen tahliye ve yeniden yargılama kararının uygulanması için, üst mahkemeye yaptığı itiraz reddedildi. Üst mahkeme, "iç hukuk yollarının tükenmemiş olmasını gerekçe olarak gösterdi.

Gezi Davası'nda "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan ve 9 yıldır Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Osman Kavala ile ilgili yeni gelişme yaşandı.

 

KAVALA'NIN AVUKATLARINDAN YENİ BAŞVURU

Kavala'nın avukatları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından verilen tahliye ve yeniden yargılama kararının uygulanması için, Gezi Davası'na bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine yaptığı başvurunun reddedilmesinin ardından yeniden harekete geçti.

ÜST MAHKEME DE REDDETTİ

Üst mahkemeye başvuran avukatların yine beklediği kararı alamadı. Üst mahkeme de "iç hukuk yollarının tüketilmemiş olması" gerekçesiyle kararı reddetti.

T.C. BAKIRKÖY 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
T.C. BAKIRKÖY 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Resmi İlanlar

T.C. BAKIRKÖY 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. TİRE SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. TİRE SULH HUKUK MAHKEMESİ

Resmi İlanlar

T.C. TİRE SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ELBİSTAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. ELBİSTAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Resmi İlanlar

T.C. ELBİSTAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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