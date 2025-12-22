  • İSTANBUL
Yasin Paşalı Giriş Tarihi:
Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk hafta maçları bu hafta tamamlanacak

Ziraat Türkiye Kupası grup etabında ilk hafta maçları yarın ve Çarşamba günü oynanacak müsabakalarla tamamlanacak. Derbi maçta Fenerbahçe ile Beşiktaş, yarın karşı karşıya gelecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup etabı yarından itibaren devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, kupada yarın 3 maç oynanacak. Grup etabında ilk hafta karşılaşmaları, 24 Aralık Çarşamba günü oynanacak 4 mücadeleyle tamamlanacak.

C Grubu'nda eşleşen Fenerbahçe ile Beşiktaş, yarın karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda oynanacak derbi, saat 20.30'da başlayacak.

Kupada yarın ve 24 Aralık Çarşamba günü oynanacak maçların programı şöyle:

Yarın:

15.00 Kocaelispor-Erzurumspor FK (Turka Araç Muayene Kocaeli)

17.30 TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor (Medaş Konya Büyükşehir)

20.30 Fenerbahçe-Beşiktaş (Chobani)

24 Aralık Çarşamba:

13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Aliağa (Iğdır Şehir)

15.30 Boluspor-Fethiyespor (Bolu Atatürk)

18.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (Eryaman)

20.30 Samsunspor-ikas Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

