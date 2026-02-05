  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Denizde sürüklenirken vatandaşlar fark etti! İstanbul'da alarm veren görüntü Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş açıklamalar Ege'de süresiz NAVTEX hamlesi ne anlama geliyor? Nijerya'da Müslüman köyler ateşe verildi Müslümanlar kurşuna dizildi! Yıldız Tilbe Gazze'ye 300 bin dolar bağışlamıştı! 2 çadır kentin inşaatı başladı: Allah kabul etsin! Deprem bölgesine 79,4 milyar liralık dev yatırım! Bakan Uraloğlu ulaştırma ve haberleşmedeki son durumu açıkladı Hüseyin Gün ve Necati Özkan’ın yediği haltlar iddianamede! Casusluk ihanetinden eski CIA çalışanı çıktı Vali Gül, megakentin emniyet verilerini açıkladı! Bazı suçlarda oran yüzde 70 düştü: İstanbul’da suça izin yok! Türkiye’nin girişimleri ile ortak yol bulabilecekler mi? MSB: Suriye'deki entegrasyonu takipteyiz
Spor Ziraat Türkiye Kupası’nda günün ilk maçında gol yağmuru!
Spor

Ziraat Türkiye Kupası’nda günün ilk maçında gol yağmuru!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Ziraat Türkiye Kupası’nda günün ilk maçında gol yağmuru!

Kupada günün ilk maçında Gaziantep FK başkentte Ankara Keçiörengücü ile karşılaştı. 6 golun atıldığı maçtan galip gelen takım 6-1’lik skorla Gaziantep FK oldu.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu üçüncü hafta maçında Gaziantep FK, konuk olduğu Trendyol 1. Lig ekibi Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 5-1 yendi.

Gaziantep FK grupta puanını 6’ya yükseltirken Ankara Keçiörengücü 3 puanda kaldı. Kırmızı siyahlılar son maçta kendi evinde Fenerbahçe’yi konuk edecek. Başkent ekibi ise Erzurumspor FK ile deplasmanda oynayacak.

Maçtan önemli dakikalar:

3. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Ceza sahası dışında kaleciden dönen topla buluşan Lungoyi, bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

5. dakikada hakem Ümit Öztürk, ceza sahası içerisinde Ankara Keçiörengücü futbolcusu Diaby'nin yere düşürülmesi üzerine penaltı kararı verdi. 6. dakikada penaltıyı kullanan Ali Akman, takımının beraberlik golünü kaydetti: 1-1.

29. dakikada konuk ekip bir gol daha buldu. Kozlowski'nin soldan kullandığı serbest vuruşta topta buluşan Sangare skoru 2-1 yaptı.

40. dakikada Gaziantep FK farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içerisinde konuk ekip futbolcusu Kozlowski'nin yere düşürülmesi üzerine hakem Ümit Öztürk bu kez Gaziantep FK lehine penaltı kararı verdi. 41. dakikada penaltıyı kullanan Dragus, takımının üçüncü golünü attı: 3-1.

Gaziantep FK ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.

65. dakikada orta sahada Kozlowski'nin pasında topla buluşan Dragus, ceza sahası içerisinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 4-1.

82. dakikada ceza sahası içerisinde yerde kalan Gaziantep FK futbolcusu Muhammet Akmelek takımına ikinci kez penaltı kazandırdı. 83. dakikada penaltıyı kullanan Muhammet Akmelek takımının beşinci golünü kaydederken maçın da skorunu belirledi: 5-1.

Karşılaşma Gaziantep FK'nın üstünlüğü ile sona erdi.

 

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak son 4 maçın hakemleri açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak son 4 maçın hakemleri açıklandı

Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak son 4 maçın hakemleri açıklandı

Fenerbahçe, kupada Erzurumspor’u konuk ediyor! İşte muhtemel 11’ler
Fenerbahçe, kupada Erzurumspor’u konuk ediyor! İşte muhtemel 11’ler

Spor

Fenerbahçe, kupada Erzurumspor’u konuk ediyor! İşte muhtemel 11’ler

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23