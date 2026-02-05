Burnun kış isyanı! Dondurucu soğuklarda durmayan burun akıntısının ardındaki "koruma" şifresi çözüldü

Soğuk hava koşulları Türkiye'de kış aylarında sıkça burun akıntısına yol açıyor. Özellikle rüzgarlı ve düşük sıcaklıklı günlerde, burun akıntısı problemi toplumda yaygın şekilde görülüyor. Soğuk havayla temas eden burun, vücudun doğal savunma mekanizmasını devreye sokuyor. Burun akıntısı, solunan havanın ısıtılması ve nemlendirilmesi amacıyla mukus üretiminin artması sonucu ortaya çıkıyor. Burun pasajlarındaki kan damarlarının genişlemesiyle birlikte kan akışı artıyor ve bu süreç, burun akıntısı şikayetlerinin daha sık yaşanmasına neden oluyor.

Soğuk havada burun akıntısının etkileri

Soğuk havalarda burun akıntısı, özellikle astım veya alerji gibi solunum yolu hassasiyeti olan bireylerde daha belirgin hale geliyor. Araştırmalara göre, soğuk havalarda insanların %50 ila %90'ı burun akıntısı problemiyle karşılaşıyor. Rüzgarlı havalarda ise burun akıntısı ile birlikte gözlerde sulanma da gözlemlenebiliyor. Bu durum, günlük yaşamı olumsuz etkileyebiliyor ve kişilerin sosyal hayatında rahatsızlık yaratabiliyor. Uzmanlar, burun akıntısı şikayetlerinin kontrol altına alınabilmesi için çeşitli önlemler alınmasını öneriyor.

Burun akıntısıyla başa çıkmanın yolları

Burun akıntısı sorununu azaltmak için, dışarı çıkarken atkı kullanarak solunan havanın ısıtılması tavsiye ediliyor. Ayrıca yanınızda mendil bulundurmak, ani burun akıntılarına karşı pratik bir çözüm sunuyor. Soğuk havalarda burun akıntısı yaşayanların, özellikle solunum yolu rahatsızlığı olanların, bu önerilere dikkat etmesi önem taşıyor. Sonuç olarak, burun akıntısı soğuk havalarda sık rastlanan bir durum olsa da, alınacak basit önlemlerle bu şikayetlerin azaltılması mümkün.