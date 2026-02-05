Türk bilim insanlarından çığır açan gelişme! Kolon kanserinde umut ışığı

Kanserin günümüzde ölümcül olan hastalıkların başında yer aldığını belirten Öğr. Üyesi Doç. Dr. Ceyda İçsel Yılmaz, ‘’Kolorektal kanser başlangıçta 60 yaş ve üzeri grupta karşımıza çıkarken, günümüzde 45 yaş ve altında da yaygın bir biçimde görülmeye başlandı. Ölüm riskinin yüksek olması ve kanserin daha küçük yaşlara inmiş olması oldukça ciddi bir problem'' dedi. Tedavi sürecine de değinen Yılmaz, ‘’Klinikte kullanılan 2 ilaç var. Biri 5-florourasil dediğimiz organik bazlı bir ilaç, diğeri de metal bazlı platin iyonları içeren oksaliplatin bir kanser ilacı. Günümüzde daha çok ikisi kombinasyon şeklinde kullanılıyor" ifadelerini kullandı.