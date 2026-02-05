  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Rusya'dan Kiev ve Harkiv'e füze yağmuru! İHA saldırıları başkenti ayağa kaldırdı Rıza’nın villası, teknesi, araçları sahipsiz kaldı! Epstein ile Muhammed bin Selman'ın samimi fotoğrafları ifşa oldu! Bakan Kurum asrın inşa seferberliğini paylaştı: ‘Bittik artık’ denilen yerden küllerinden yeniden doğduk Ankara’da işler yavaş ilerliyor “CHP’nin Epstein’den farkı ne?” Yolsuzluk, fuhuş, uyuşturucu, ne ararsan var! Aile boyu rezillik 'Bölgede Türkiye merkezli yeni direnç bloku mu doğuyor?' ABD Arjantin’in kritik minerallerini parasıyla satın alacak Bu defa parayla işgal Sapkın ideolojiyi yaymaya çalışan Netflix'e salvolar! Sonunda ABD'de mantıklı konuşan birileri çıktı
Gündem Sedat Peker'den yardım istediği konu tepki çekti
Gündem

Sedat Peker'den yardım istediği konu tepki çekti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

IBAN mağduru olduğunu iddia eden bir şahıs, çektiği videoda Sedat Peker'den yardım istedi. Sosyal medya kullanıcıları ise "IBAN'ını kullandırıp para alırken iyiydi" yorumlarıyla şahsa tepkisini dile getirdi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kendisini "IBAN mağduru" olarak tanımlayan bir vatandaşın Sedat Peker'den yardım istediği anlar gündem oldu. Kısa sürede yayılan video, sosyal medya kullanıcıları arasında tartışmalara neden oldu.

IBAN'INI KULLANDIRDI, SORUN YAŞAYINCA...

Vatandaşın iddiasına göre, IBAN'ını kullandırması nedeniyle mağduriyet yaşadı ve yaşadığı sorunlara çözüm bulabilmek için Sedat Peker'e seslendi. Görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medyada farklı tepkiler ortaya çıktı.

 

"PARA ALIRKEN İYİYDİ" YORUMLARI YAPILDI

Bazı kullanıcılar, vatandaşın zor durumda olduğunu savunarak destek mesajları paylaşırken, bazı kullanıcılar ise "IBAN'ını kullandırıp para alırken iyiydi" yorumlarıyla duruma tepki gösterdi. Paylaşım, IBAN dolandırıcılığı ve bu tür mağduriyetlerin sorumluluğu konusunu yeniden tartışmaya açtı.

Kaynak: Haberler.com

Sedat Peker duyurdu: Kürt Mehmet hayatını kaybetti
Sedat Peker duyurdu: Kürt Mehmet hayatını kaybetti

Gündem

Sedat Peker duyurdu: Kürt Mehmet hayatını kaybetti

Kumar yüzünden canına kıymıştı! İntihar eden öğretmenle ilgili ilginç "Sedat Peker" detayı
Kumar yüzünden canına kıymıştı! İntihar eden öğretmenle ilgili ilginç “Sedat Peker” detayı

Gündem

Kumar yüzünden canına kıymıştı! İntihar eden öğretmenle ilgili ilginç “Sedat Peker” detayı

Şehit annesi ve kızını otobüse almayan şoföre silahlı saldırı! Dikkat çeken "Sedat Peker" detayı
Şehit annesi ve kızını otobüse almayan şoföre silahlı saldırı! Dikkat çeken “Sedat Peker” detayı

Gündem

Şehit annesi ve kızını otobüse almayan şoföre silahlı saldırı! Dikkat çeken “Sedat Peker” detayı

Sedat Peker harekete geçti! Beklenmedik hamle geldi
Sedat Peker harekete geçti! Beklenmedik hamle geldi

Gündem

Sedat Peker harekete geçti! Beklenmedik hamle geldi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23