Ekonomi Merkez Bankası rezervlerinde tüm zamanların rekoru kırıldı
Merkez Bankası rezervlerinde tüm zamanların rekoru kırıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarihinin en yüksek rezerv seviyesine ulaştı! 30 Ocak haftasında vites yükselten banka, sadece bir haftada rezervlerine 2,5 milyar dolardan fazla ekleme yaptı. Toplam rezervler 218,2 milyar dolara ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

Merkez Bankası toplam rezervleri, 30 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 544 milyon dolar yükselişle 218,2 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 30 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 797 milyon dolar azalışla 84 milyar 405 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 23 Ocak'ta 86 milyar 202 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 4 milyar 341 milyon dolar yükselişle 129 milyar 412 milyon dolardan 133 milyar 753 milyon dolara ulaştı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 30 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 544 milyon dolar artışla 215 milyar 614 milyon dolardan 218 milyar 158 milyon dolara yükseldi.

reşat

koca şehirler yeniden yapıldı ,Allahın izniyle şimdiden sonra ,görün siz , bunun kokusunu alan efendileri elemanlara erkenseçim diye çığırtmasının sebebide budur ,tek sarıldığınız dal ekonomi , önümüzderki günlerde bunuda düzeltecek ,yine ,birkeredaha sırtınızı mindere yapiştıracak , bağırın çağırın, emrini verdi bu nedenle ,,
