SON DAKİKA
Türkiye destekli Sudan ordusu İsrail-BAE'nin tozunu attırıyor!
Gündem

Türkiye destekli Sudan ordusu İsrail-BAE’nin tozunu attırıyor!

Türkiye destekli Sudan ordusu İsrail-BAE’nin tozunu attırıyor!

Türkiye’nin emperyalist işgalci İsrail ve müttefiki Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) bağlı ayrılıkçı terör örgütlerine karşı Sudan’a giderek artan desteği, sahadaki dengeleri değiştirdi.

Türkiye'nin desteğini alan Sudan ordusu, Kordofan kuşatmasını kırdı. Bu destek sayesinde Sudan ordu kuvvetleri, BAE destekli militan grupları geri püskürtmeyi ve bölgedeki ikmal hatlarını yeniden kurmayı başardı.

 

BÖLGE AYRILIKÇI TERÖR ÖRGÜTLERİNDEN TEMİZLENİYOR

Sudan ordusu, Birleşik Arap Emirlikleri destekli güçlere karşı Mavi Nil bölgesinde yeni bir operasyon başlattı. Operasyonun başarıyla hedeflerine ilerlediği belirtilirken, birkaç hafta içinde tüm bölgenin İsrail-BAE destekli ayrılıkçı terör örgütlerinden temizlenebileceğine dikkat çekiliyor.

