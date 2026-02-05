Türkiye ile ABD'den müthiş doğal gaz hamlesi
Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile petrol ve doğalgaz alanında uzmanlaşmış ABD menşeli çokuluslu bir enerji şirketi Chevron arasında anlaşma imzalandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, müthiş haberi duyurdu.
Bakan Bayraktar, milli petrol şirketi Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Chevron arasında petrol ve doğal gaz arama ve üretim faaliyetleri ile enerji alanlarında olası iş birliklerini değerlendirmek üzere bir Mutabakat Zaptı imzalandığını açıkladı.
Gündem
Türkiye ve Libya arasında tarihi eşik! 2026'da ekonomik işbirliğinin önünde hiçbir sınır kalmayacak