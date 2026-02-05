  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası! Savcı 5 CHP’li belediye başkanının tutukluluğunun devamını istedi Türkiye ve Libya arasında tarihi eşik! 2026'da ekonomik işbirliğinin önünde hiçbir sınır kalmayacak Deprem turisti Özgür Özel'e şok! Dakikalarca yuhalandı: Bugüne kadar neredeydin? Casusluk iddianamesinde neler var neler! Ekrem’den ‘mayor’ kod adıyla ihanet transferi Rusya'dan Kiev ve Harkiv'e füze yağmuru! İHA saldırıları başkenti ayağa kaldırdı Rıza’nın villası, teknesi, araçları sahipsiz kaldı! Epstein ile Muhammed bin Selman'ın samimi fotoğrafları ifşa oldu! Bakan Kurum asrın inşa seferberliğini paylaştı: ‘Bittik artık’ denilen yerden küllerinden yeniden doğduk Ankara’da işler yavaş ilerliyor “CHP’nin Epstein’den farkı ne?”
Ekonomi Türkiye ile ABD'den müthiş doğal gaz hamlesi
Ekonomi

Türkiye ile ABD'den müthiş doğal gaz hamlesi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türkiye ile ABD'den müthiş doğal gaz hamlesi

Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile petrol ve doğalgaz alanında uzmanlaşmış ABD menşeli çokuluslu bir enerji şirketi Chevron arasında anlaşma imzalandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, müthiş haberi duyurdu.

Bakan Bayraktar, milli petrol şirketi Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Chevron arasında petrol ve doğal gaz arama ve üretim faaliyetleri ile enerji alanlarında olası iş birliklerini değerlendirmek üzere bir Mutabakat Zaptı imzalandığını açıkladı.

Türkiye ve Libya arasında tarihi eşik! 2026'da ekonomik işbirliğinin önünde hiçbir sınır kalmayacak
Türkiye ve Libya arasında tarihi eşik! 2026'da ekonomik işbirliğinin önünde hiçbir sınır kalmayacak

Gündem

Türkiye ve Libya arasında tarihi eşik! 2026'da ekonomik işbirliğinin önünde hiçbir sınır kalmayacak

Şiddeti silin artık Türkiye'den! Lisede çıkan kavgada korkunç son
Şiddeti silin artık Türkiye'den! Lisede çıkan kavgada korkunç son

Gündem

Şiddeti silin artık Türkiye'den! Lisede çıkan kavgada korkunç son

Türkiye’nin nüfusunun açıklanacağı tarih belli oldu
Türkiye’nin nüfusunun açıklanacağı tarih belli oldu

Gündem

Türkiye’nin nüfusunun açıklanacağı tarih belli oldu

Türkiye destekli Sudan ordusu İsrail-BAE’nin tozunu attırıyor!
Türkiye destekli Sudan ordusu İsrail-BAE’nin tozunu attırıyor!

Gündem

Türkiye destekli Sudan ordusu İsrail-BAE’nin tozunu attırıyor!

İletişim Başkanı Duran duyurdu: Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'ye geliyor
İletişim Başkanı Duran duyurdu: Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'ye geliyor

Gündem

İletişim Başkanı Duran duyurdu: Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'ye geliyor

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23