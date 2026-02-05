  • İSTANBUL
Katil İsrail’in saldırıları sürüyor! 27 Müslüman daha şehit oldu

Katil İsrail’in saldırıları sürüyor! 27 Müslüman daha şehit oldu

Siyonist İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılar sonucu son 24 saatte 27 kişi şehit oldu, 18 kişi yaralandı.

İsrail, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 27 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı. İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 574'e, yaralı sayısı bin 518'e yükseldi. İsrail'in saldırıları başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı ise 71 bin 851'e, yaralı sayısı 171 bin 626'ya ulaştı.

Yorumlar

Aydın

Bu soysuzlar çok rahat bir şekilde katliama devam ediyor, kimsenin sesi çıkmıyor. Yahudiler zannediyor ki Gazzelilerin sahibi, arkası yok. Allah'ı unutuyorlar ama Rabbimin azabı çok şiddetli olacak

Adalet

Sonunuz geliyor yahudi tohumları
