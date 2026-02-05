  • İSTANBUL
MKE'den Mısır'a 350 milyon dolarlık dev imza! TOLGA hava savunma sistemi artık Nil kıyılarını koruyacak

Türk savunma sanayiinin dev kuruluşu Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), Mısır Savunma Bakanlığı ile tarihi bir ihracat anlaşmasına imza atarak göğsümüzü kabarttı. Tam 350 milyon dolar değerindeki bu devasa iş birliği kapsamında, Türkiye’nin yerli ve milli gücü MKE TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi (YHSS) artık Mısır ordusunun envanterine giriyor. İki ülke arasındaki stratejik bağları zirveye taşıyan bu anlaşma, sadece bir silah satışı değil, aynı zamanda teknoloji transferi ve ortak üretim hamlesini de beraberinde getiriyor.

MAKİNE ve Kimya Endüstrisi (MKE) Mısır Savunma Bakanlığı arasında imzalanan 350 milyon dolarlık ihracat anlaşması kapsamında, MKE TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi (YHSS) Mısır'a ihraç edilecek, Mısır'da topçu mühimmat fabrikası, fişek üretim tesisi ve MKE ile Mısır makamları arasında ortak şirket kurulacak.

MKE ile Mısır Savunma Bakanlığı ile toplam 350 milyon dolarlık ihracat anlaşması imzaladı. Bu kapsamda, MKE tarafından dronlar başta olmak üzere hava tehditlerine karşı geliştirilen MKE TOLGA YHSS, 130 milyon dolar karşılığında Mısır'a ihraç edilecek. Mısır'da 155 milimetre Uzun Menzilli Topçu Mühimmat Fabrikası Kurulumu gerçekleştirilecek, ayrıca 7,62 milimetre ve 12,7 milimetre fişek üretim tesisi kurulacak. Böylelikle MKE; Avrupa, Amerika, Asya ve Afrika’nın da dahil olduğu 4 kıta 8 ülkede fişek üretim tesislerine Mısır'ı da ekleyerek toplam 9 ülkeye ulaştı. Kurulumu yapılacak üretim tesislerin yönetimi ve Mısır ile bölge coğrafyasında ihracat potansiyelinin artırılması maksadıyla MKE ile Mısır makamları arasında ortak şirket kurulması da kararlaştırıldı. (DHA)

