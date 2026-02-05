İşte İbn-i Sina'nın binlerce yıllık gençlik sırrı: Hürrem Sultan'ın gizli güzellik formülüymüş...
İşte ünlü hekim İbn-i Sina'dan o dönemlerde yaşayan kadınların kullandığı 5 çarpıcı güzellik tüyosunun detaylarına bakalım...
Tıp dünyasında yaptığı yeniliklerlerle tüm dünyaya adını duyurmuş olan İbni-i Sina, binlerce yıl öncesinden paylaştığı cilt bakım tüyoları ile yeniden gündeme geldi. Peki ama ünlü alimin binlerce yıl öncesinden paylaştığı cilt bakımı ipuçları neler? İşte cevabı…
1. CİLDİ DERİNLEMESİNE TEMİZLEMEK İbn-i Sina'ya göre en önemli adım cildi derinlemesine temizlemek. Cildinizi güzelce temizleyerek hem gün içerisinde biriken kirden hem de fazla yağdan arındırmış olursunuz.
İbn-i Sina, derinlemesine temizlik işlemi için, şimdilerde cildi kuruttuğu öne sürüldüğünden sık tercih edilmeyen doğal sabunları önerirmiş.
Olası bir alerjen veya yan etki riskine karşı öncelikli olarak doktorunuza danışmayı unutmayınız.
2. GÜL SUYUNUN FAYDALARI Dünyaca ünlü tıp alimine göre, gül suyu da derinlemesine temizlik sağlayan önemli bir içerik olarak görülmüş. Genellikle her cilt tipine uyan ve temiz cilde tonik niyetine uygulanan gül suyu aynı zamanda cildin nemlenmesinde ve kırışıklıkların önlenmesinde de oldukça faydalı.
3. OĞUL OTU MUCİZESİ Limon ailesine ait olan oğul otu esas olarak cildin yenilenmesinde ve kırışıklıkların önlenmesinde ve cildinizin bebek gibi yumuşacık olmasında rol oynar. Bu sebeple bu otun yaşlanmayı önlediğine dair olan inanç o zamanlar da yaygınmış.
Oğul otu aynı zamanda cilt lekelerine de iyi gelmesiyle bilinir. Güneş lekesi ya da sivilce sonrası oluşan lekelerin geçirilmesi için düzenli olarak kullanımda gözle görülür sonuçlarla karşılaşabilirsiniz.
Bir yemek kaşığı oğul otunu 1 su bardağı su ile 10 dakika boyunca kaynatın. Kaynadıktan sonra suyu süzün. Dilerseniz cildinize uyguladıktan sonra kalan suyu buzdolabında bekletebilir ve düzenli aralıklarla cildinize uygulayabilirsiniz.
4. İBN-İ SİNA'NIN ISRARLA TAVSİYE ETTİĞİ YAĞ Çay ağacı yağı, içeriğindeki antibakteriyel özellikleri sayesinde cildi sadece yenilemekle kalmıyor aynı zamanda bakteri oluşumunu da engelliyor.
Ek olarak cilt dokusunu yenileyerek onarım sağlayan çay ağacı yağı birçok kadının vazgeçilmezlerinden biri. İbn-i Sina, hem çay ağacı yağını hem de çay ağacı yağı içeren nemlendiricileri uygulamayı ısrarla tavsiye edermiş.
5. KESE YAPMAK İbn-i Sina'ya göre derinlemesine temizliğin bir diğer önemli adımı kese yapmak. Günümüzde bazı dermatologlar, kese işleminin ciltte mikro çiziklere yol açtığını söylüyor ancak İbn-i Sina cilt bariyerini temizlemek ve yenilemek adına kese işlemi yapmanın önemli olduğunu vurgularmış.
