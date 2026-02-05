Deneme uçuşunu başarıyla tamamladı bu yılın ilk çeyreği envantere girecek. KIZILELMA gün sayıyor

  • İSTANBUL
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın 2026'nın ilk çeyreğinde envantere gireceğini duyurduğu Bayraktar KIZILELMA, uçuş eğitimi gerçekleştirdi.

Baykar'ın tamamen öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar KIZILELMA, eğitim uçuşlarına devam ediyor. Tekirdağ Çorlu'daki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanan milli insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, eğitim uçuşu gerçekleştirdi. KIZILELMA'nın 2026 yılının ilk çeyreğinde envantere girmesi bekleniyor.

Kadir

Allah cc baslarina kaza bela getirtmeden muvaffak etsin kem nazarlardan kiskanclarin ve hainlerin nazarlarindanda muhafaza etsin
