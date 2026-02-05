Deprem bölgesinde 3 yılda yapılanlar kalem kalem kitap oldu: 455 bin konut, 220 milyar nakdi destek!

120 bin kilometre karelik alanda 11 il, 124 ilçe, 6 bin 929 köy ve mahallede ağır yıkıma neden olan 6 Şubat 2023 depremlerinde 53 bin 537 kişi hayatını kaybederken 107 bin 213 kişi ise yaralandı.

Depremin hemen ardından başlatılan çalışmalarla yaralar hızla sarılırken yürütülen yeniden inşa ve iyileştirme çalışmaları da üçüncü yılına girdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, “Asrın Dayanışmasının 3. Yılı – İhya ve İnşa Çalışmaları” başlıklı kitapçık hazırladı. Bu kitapçıkta 3 yılda yapılanlar kalem kalem anlatıldı.

“Asrın Dayanışmasının 3. Yılı” isimli çalışmada yer alan verilere göre, bugüne kadar 455 bin 357 bağımsız birim tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında 367 bin 995 konut, 65 bin 672 köy evi ve 21 bin 690 işyeri inşa edildi. İnşaat faaliyetleri 11 ilde 174 ayrı noktada, 3 bin 481 şantiyede yürütüldü. Yetkililer, yeniden inşa sürecinin ölçek ve hız bakımından dünyada nadir örnekler arasında yer aldığını belirtiyor.

BARINMA VE SOSYAL DESTEKLER

Kitapçıkta yer alan bilgilere göre depremin hemen ardından geçici barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla 1 milyondan fazla çadır sevk edildi. En yüksek kapasite döneminde 220 bin konteynerde yaklaşık 707 bin kişi barındırıldı. Afetzedelere yönelik kira, taşınma ve nakdi yardımlar kapsamında bugüne kadar 76 milyar TL’yi aşan doğrudan ödeme yapıldı. Ayrıca AFAD koordinasyonunda yürütülen bağış kampanyaları kapsamında 146,7 milyar TL toplandığı, bu kaynağın konut ve nakdi destek olarak depremzedelere aktarıldığı kaydedildi.

SAĞLIK VE EĞİTİM ALTYAPISI

Deprem sonrası sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi için bölgede 176 acil müdahale ünitesi ve 34 sahra hastanesi kuruldu. Süreç içerisinde konteyner hastaneler ve kalıcı sağlık tesisleri devreye alınırken, milyonlarca kişiye sağlık hizmeti sunuldu.

Eğitim alanında ise yıkılan okulların yeniden inşası, hasarlı binaların güçlendirilmesi ve geçici öğrenme alanlarının oluşturulmasıyla eğitim sürekliliğinin sağlanması hedeflendi. Psikososyal destek programları kapsamında 13 milyondan fazla öğrenci, veli ve öğretmene ulaşıldığı bildirildi.

TÜRK EKONOMİSİNE MALİYETİ 2 TRİLYON LİRA

Kitapçıkta yer alan verilere göre, depremlerin Türkiye ekonomisine maliyetinin yaklaşık 2 trilyon TL olduğu tahmin edilirken; KOBİ’ler, çiftçiler ve esnaf için hibe, kredi ve vergi ertelemelerini içeren geniş kapsamlı destek paketleri devreye alındı. Bu desteklerin istihdamın korunması ve bölgesel ekonomilerin yeniden canlandırılması amacıyla sürdürüldüğü ifade edildi.