Fenerbahçe, kupada Erzurumspor’u konuk ediyor! İşte muhtemel 11’ler
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında bu akşam TFF 1. Lig temsilcisi Erzurumspor FK'yi konuk edecek.
Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Ömer Faruk Turtay'ın yöneteceği mücadelede Esat Sancaktar ve Sabri Öğe, yardımcı hakem olarak görev yapacak. Maçı atv naklen yayınlayacak.
Kupada ilk maçında sahasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan sarı-lacivertli takım, ikinci müsabakasında Beyoğlu Yeni Çarşı'yı deplasmanda 1-0 mağlup etmişti. 3 puanı bulunan Fenerbahçe, 8 takımlı grupta 5. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe, Erzurumspor FK maçında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sakatlıkları bulunan Archie Brown, Levent Mercan ve Jhon Duran'ın yanı sıra tedbirli olarak PFDK'ye sevk edilen kaptan Milan Skriniar, yarın kadroda yer alamayacak.
Sarı-lacivertlilerin Angers'tan transfer ettiği 19 yaşındaki forvet Cheriff'in karşılaşmada yer alması bekleniyor.
MUHTEMEL 11'LER / FENERBAHÇE: Mert Günok, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Nene, İsmail Yüksek, Fred, Oğuz Aydın, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Cherif ERZURUMSPOR FK: Erkan Anapa, Ali Ülgen, Ömer Arda Kara, Gerxhaliu, Cengizhan Bayrak, Baiye, Adem Kabak, Mert Önal, Murat Cem Akpınar, Sylla, Eren Tozlu
