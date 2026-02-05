  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Işıkhan duyurdu: SGK borç yapılandırmasında büyük kolaylık! Peşinatsız taksit imkanı İnşaat devi batıyor! Devletten yardım istediler: Bizi kurtarın IBAN tuzağı hayatını kararttı! Herkesin başına gelebilir siz siz olun bu hatayı yapmayın Türkiye’nin MİLDEN projesi başlarını döndürdü! Fena hırs yaptılar, yerli denizaltıyı apar topar teste aldılar Atık kumaşlardan 20 dakikada elbise dikip satıyor 20 milyar varil petrol olduğu düşünülüyor! Türkiye'ye petrolden pay verecekler Mezarlıkta çıkıyor, yerinde sabit durmuyor! Buraya koşan, biiznillah derman buluyor: İşte Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinde geçen gizemli şifa Karlar eridi, sürpriz ortaya çıktı! Ünlü şelalede ikinci çağlayan oluştu Fenerbahçe, kupada Erzurumspor’u konuk ediyor! İşte muhtemel 11’ler Çocuklarda düzenli uykunun önemi! Uzmanı açıkladı
Spor
7
Yeniakit Publisher
Fenerbahçe, kupada Erzurumspor’u konuk ediyor! İşte muhtemel 11’ler
Yasin Paşalı Giriş Tarihi:

Fenerbahçe, kupada Erzurumspor’u konuk ediyor! İşte muhtemel 11’ler

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında bu akşam TFF 1. Lig temsilcisi Erzurumspor FK'yi konuk edecek.

#1
Foto - Fenerbahçe, kupada Erzurumspor’u konuk ediyor! İşte muhtemel 11’ler

Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Ömer Faruk Turtay'ın yöneteceği mücadelede Esat Sancaktar ve Sabri Öğe, yardımcı hakem olarak görev yapacak. Maçı atv naklen yayınlayacak.

#2
Foto - Fenerbahçe, kupada Erzurumspor’u konuk ediyor! İşte muhtemel 11’ler

Kupada ilk maçında sahasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan sarı-lacivertli takım, ikinci müsabakasında Beyoğlu Yeni Çarşı'yı deplasmanda 1-0 mağlup etmişti. 3 puanı bulunan Fenerbahçe, 8 takımlı grupta 5. sırada yer alıyor.

#3
Foto - Fenerbahçe, kupada Erzurumspor’u konuk ediyor! İşte muhtemel 11’ler

Fenerbahçe, Erzurumspor FK maçında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

#4
Foto - Fenerbahçe, kupada Erzurumspor’u konuk ediyor! İşte muhtemel 11’ler

Sakatlıkları bulunan Archie Brown, Levent Mercan ve Jhon Duran'ın yanı sıra tedbirli olarak PFDK'ye sevk edilen kaptan Milan Skriniar, yarın kadroda yer alamayacak.

#5
Foto - Fenerbahçe, kupada Erzurumspor’u konuk ediyor! İşte muhtemel 11’ler

Sarı-lacivertlilerin Angers'tan transfer ettiği 19 yaşındaki forvet Cheriff'in karşılaşmada yer alması bekleniyor.

#6
Foto - Fenerbahçe, kupada Erzurumspor’u konuk ediyor! İşte muhtemel 11’ler

MUHTEMEL 11'LER / FENERBAHÇE: Mert Günok, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Nene, İsmail Yüksek, Fred, Oğuz Aydın, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Cherif ERZURUMSPOR FK: Erkan Anapa, Ali Ülgen, Ömer Arda Kara, Gerxhaliu, Cengizhan Bayrak, Baiye, Adem Kabak, Mert Önal, Murat Cem Akpınar, Sylla, Eren Tozlu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran Türkiye’den vazgeçmişti! ABD rest çekti
Gündem

İran Türkiye’den vazgeçmişti! ABD rest çekti

ABD ile İran arasında Cuma günü Türkiye’de yapılması planlanan kritik görüşme, Tahran yönetiminin son dakika ayak diremeleri ve format değiş..
Kirli ağın ucu Simpsonlar'a uzandı: Epstein dosyası dünyayı sarsıyor!
Gündem

Kirli ağın ucu Simpsonlar'a uzandı: Epstein dosyası dünyayı sarsıyor!

ABD’de patlak veren ve küresel bir fuhuş şebekesini deşifre eden "Epstein" skandalında sular durulmuyor. Her olayı önceden bildiği iddia edi..
İran hakkında korkunç iddia: Kadın, erkek, çocuk ayırmadılar! Protestoculara tecavüz edip yaktılar
Dünya

İran hakkında korkunç iddia: Kadın, erkek, çocuk ayırmadılar! Protestoculara tecavüz edip yaktılar

İran'da on binden fazla kişinin öldürüldüğü protestolarla ilgili ortaya atılan iddia dünyayı ayağa kaldırdı. Tanıkların, insan hakları örgüt..
Zelenski Ukrayna'nın askeri kayıplarını açıkladı: 55 bin asker hayatını kaybetti
Dünya

Zelenski Ukrayna'nın askeri kayıplarını açıkladı: 55 bin asker hayatını kaybetti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, savaşın dördüncü yılında cephede hayatını kaybeden asker sayısını ilk kez resmi olarak paylaştı. ..
İbadethaneler kapatılıyor, oturumlar iptal ediliyor! Atina’da mescitlere kilit
Dünya

İbadethaneler kapatılıyor, oturumlar iptal ediliyor! Atina’da mescitlere kilit

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Thanos Plevris, başkent Atina’da 'ruhsatsız' olduğu gerekçesiyle çok sayıda mescidin kapatılacağını, bu mesc..
Harekete geçtiler! ‘Saldırıya uğrarsak ilk hedefimiz o ülke'
Dünya

Harekete geçtiler! ‘Saldırıya uğrarsak ilk hedefimiz o ülke'

İran Devrim Muhafızları’ndan bir komutan, ABD’nin olası bir saldırısına karşılık ilk hedefin İsrail olacağını söyledi. İran’ın vereceği yanı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23