  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tel Aviv alevler içinde! İsrail basınından "Büyük hasar var" itirafı geldi Batı’nın kirli savaşına o ülkeden ‘DUR sinyali! Askerlerini geri çekti İsrail yanıyor! İran füzeleri havalimanını kullanılamaz hale getirdi İsrail Cumhurbaşkanı açıkça söyledi! 'Hedef Orta Doğu'yu değiştirmek' Son dakika! Tahran şiddetli bombardımanla vuruluyor! Meydan okudular! Yeni silahlar devreye girmemiş 6 Mart 2026: Günün Âyet ve Hadisi 6 Mart 1920: Ömer Seyfettin'in vefatı (Türk Yazar, Asker, Öğretmen) İsrail "Hamaney" planını Kasım'da yapmış! Bahreyn ülke olalı böyle bir şey yaşamadı! Rakamlar açıkladılar
Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması tamamlandı! Gözler kura çekimine çevrildi
Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması tamamlandı! Gözler kura çekimine çevrildi

Yeniakit Publisher
Yasin Paşalı Giriş Tarihi:
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması tamamlandı! Gözler kura çekimine çevrildi

Ziraat Türkiye Kupası'nda (ZTK) grup maçları tamamlandı ve çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu. Kura çekiminin önümüzdeki hafta yapılması bekleniyor.

Kupada 8'er takımın mücadele ettiği A, B ve C Grubu'nda oynanan 4'er maçın ardından çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.

Gruplarını ilk 2'de tamamlayan ekipler ile en iyi 2 grup üçüncüsü, adını son 8'e yazdırdı.

A Grubu'nda Galatasaray ile Trabzonspor, B Grubu'nda Samsunspor ile TÜMOSAN Konyaspor ve C Grubu'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe, ilk iki sırada yer alarak çeyrek finale yükseldi.

B Grubu'ndan Natura Dünyası Gençlerbirliği ile A Grubu'ndan Corendon Alanyaspor, en iyi 2 grup üçüncüsü olarak son 8 bileti aldı.

Gruplarını ilk sırada bitiren Galatasaray, Samsunspor ve Beşiktaş ile en iyi grup ikincisi Konyaspor, çeyrek finalde seri başı olma hakkı elde etti. Çeyrek final, tek maç eleme usulüne göre seri başı takımların sahasında oynanacak. Grup aşamasında birbirleriyle karşılaşan ekipler, çeyrek finalde eşleşemeyecek.

Türkiye Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları, 21, 22 ve 23 Nisan'da yapılacak.

Kupada çeyrek finale yükselen takımlar şöyle:

Seri başı olanlar: Galatasaray, Samsunspor, Beşiktaş ve Konyaspor

Seri başı olmayanlar: Trabzonspor, Alanyaspor, Gençlerbirliği ve Fenerbahçe

Öte yandan ZTK çeyrek final kura çekiminin önümüzdeki günler içerisinde TFF tarafından Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması tamamlanıyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması tamamlanıyor

Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması tamamlanıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda maçları yönetecek hakemler belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda maçları yönetecek hakemler belli oldu

Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda maçları yönetecek hakemler belli oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23