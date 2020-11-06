Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda dördüncü eleme turu eşleşmeleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Hasan Doğan Milli Takım Kampı ve Antrenman Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, TFF Futbol Geliştirme Direktörü Oğuz Çetin ve Galatasaray'ın eski milli futbolcusu ve teknik direktörü Selçuk İnan'ın ev sahipliği yaptığı kura çekilişi gerçekleştirildi. .
Erdem, 2022 Dünya Bedensel Engelliler Dünya Futbol Şampiyonası'nı Türkiye'de yapmak istediklerini söyledi.
Süper Lig'den 43 takım, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Fraport-TAV Antalyaspor, Gaziantep FK, Gençlerbirliği, Göztepe, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa ve Yukatel Denizlispor çekilişe 43 takımla katılacak. 3. eleme turu müsabakaları sonucunda tura çıktı.
Tek maç eleme yöntemine göre düzenlenecek olan dördüncü tur müsabakaları, 24-25-26 Kasım tarihlerinde seri başı takımlar sahasında oynanacak.
Kupadaki dördüncü ön eleme turu maçları şöyle:
Adana Demirspor - Afjet Afyonspor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Ankara Demirspor
Çaykur Rizespor - Uşakspor
İstanbulspor-Tarsus Eğitim Yurdu
Göztepe-Kırklarelispor
Royal Hastanesi Bandirmaspor-Darıca Gençlerbirliği
Gaziantep FK-Serik Belediyespor
Ankaraspor-Muğlaspor
Tuzlaspor-Sultanbeyli Belediyespor
İttifak Holding Konyaspor-Manisa Futbol Kulübü
Altınordu-Çorum Futbol Kulübü
Kasımpaşa-Anagold 24 Erzincanspor
Adanaspor-Sakaryaspor
Beypiliç Boluspor vs Kahramanmarasspor
Yukatel Denizlispor-Turgutluspor
Atakaş Hatayspor-Karacabey Belediyespor
Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor
Giresunspor-Niğde Anadolu FK
Bursaspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor
Fenerbahçe - Sivas Belediyespor
Fraport TAV Antalyaspor-Pendikspor
Eskişehirspor-GMG Kastamonuspor
Gençlerbirliği-Kırşehir Belediyespor
Yeni Malatyaspor - Etimesgut Belediyespor
Hes Kablo Kayserispor-Hekimoğlu Trabzon
Fatih Karagümrük-Esenler Erokspor