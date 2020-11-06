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Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri belli oldu
Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda dördüncü eleme turu eşleşmeleri belli oldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 16:15:00 -
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Hasan Doğan Milli Takım Kampı ve Antrenman Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, TFF Futbol Geliştirme Direktörü Oğuz Çetin ve Galatasaray'ın eski milli futbolcusu ve teknik direktörü Selçuk İnan'ın ev sahipliği yaptığı kura çekilişi gerçekleştirildi. .

Erdem, 2022 Dünya Bedensel Engelliler Dünya Futbol Şampiyonası'nı Türkiye'de yapmak istediklerini söyledi.

Süper Lig'den 43 takım, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Fraport-TAV Antalyaspor, Gaziantep FK, Gençlerbirliği, Göztepe, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa ve Yukatel Denizlispor çekilişe 43 takımla katılacak. 3. eleme turu müsabakaları sonucunda tura çıktı.

Tek maç eleme yöntemine göre düzenlenecek olan dördüncü tur müsabakaları, 24-25-26 Kasım tarihlerinde seri başı takımlar sahasında oynanacak.

Kupadaki dördüncü ön eleme turu maçları şöyle:

Adana Demirspor - Afjet Afyonspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Ankara Demirspor

Çaykur Rizespor - Uşakspor

İstanbulspor-Tarsus Eğitim Yurdu

Göztepe-Kırklarelispor

Royal Hastanesi Bandirmaspor-Darıca Gençlerbirliği

Gaziantep FK-Serik Belediyespor

Ankaraspor-Muğlaspor

Tuzlaspor-Sultanbeyli Belediyespor

İttifak Holding Konyaspor-Manisa Futbol Kulübü

Altınordu-Çorum Futbol Kulübü

Kasımpaşa-Anagold 24 Erzincanspor

Adanaspor-Sakaryaspor

Beypiliç Boluspor vs Kahramanmarasspor

Yukatel Denizlispor-Turgutluspor

Atakaş Hatayspor-Karacabey Belediyespor

Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor

Giresunspor-Niğde Anadolu FK

Bursaspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor

Fenerbahçe - Sivas Belediyespor

Fraport TAV Antalyaspor-Pendikspor

Eskişehirspor-GMG Kastamonuspor

Gençlerbirliği-Kırşehir Belediyespor

Yeni Malatyaspor - Etimesgut Belediyespor

Hes Kablo Kayserispor-Hekimoğlu Trabzon

Fatih Karagümrük-Esenler Erokspor

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