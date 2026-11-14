İşte Haçlı zihniyetinin adaleti! Müslüman düşmanı polise ödül gibi ceza

Fransa’da araç kontrolü sırasında Müslüman bir sürücüye dini inancı üzerinden hakaret eden jandarma hakkında mahkeme tarafından para cezası verildi Oise bölgesindeki Pont-Sainte-Maxence kentinde 9 Ocak 2026’da yaşanan olay, jandarmalardan birinin üzerindeki kamerayla kaydedildi. Görüntülerde sürücüye yönelik aşağılayıcı sözler ve tehditler yer aldı.

Senlis Mahkemesi, 9 Kasım’da görülen davada 33 yaşındaki jandarma Pierrick C.’yi dini inancı nedeniyle bir kişiye kamuya açık şekilde hakaret etmekten suçlu buldu. Mahkeme, sanığa 2 bin euro ertelenmiş para cezası verdi.

Camiye gideceğini söyleyince hakarete uğradı

Olay, 9 Ocak’ta Pont-Sainte-Maxence kentinde meydana geldi. Pierrick C. ve iki meslektaşı, yol kenarında park hâlindeki bir otomobilde bulunan sürücüyü kontrol etti.

Jandarmalar araçta esrar olduğunu düşündükleri az miktarda bir madde buldu. Sürücü ise bunun, esrarın aksine sarhoş edici etkisi bulunmayan CBD adlı kenevir maddesi olduğunu söyledi. Maddenin ne olduğu laboratuvar incelemesiyle doğrulanmadı.

Sürücü, jandarmalara camiye gitmek istediğini söyleyerek kendisini neden kontrol ettiklerini sordu. Bunun üzerine jandarma, sürücünün dini inancını hedef alan sözler söyledi.

Fransız basınında yer alan bilgilere göre jandarma, “Camiye gidiyorsun ama esrar içiyorsun. Allah bunu görseydi...” şeklinde ifadelerini kullandı.

İftiralarla aşağılamaya kalktılar

Olayın devamında jandarma, yoldan geçen bir kişiye sürücüyü çocuklara yönelik cinsel saldırı suçlamasıyla tanıttı. Ayrıca sürücüye aşağılayıcı sözler söyledi ve başını aracın ön camına vurmakla tehdit etti.

Bu konuşmalar, olay yerindeki başka bir jandarmanın üzerindeki kamerayla kaydedildi. Savcı sürücünün sakin kaldığını belirtti

Senlis Mahkemesinde 9 Kasım’da görülen davada kamera görüntüleri de değerlendirildi. Savcılık, sürücünün kontrol boyunca sakin davrandığını ve jandarmaya karşı saldırgan bir tutum sergilemediğini belirtti.

Savcı Loïc Abrial, güvenlik güçlerinin görevlerini yaparken vatandaşlara örnek olacak şekilde davranmaları gerektiğini vurguladı. Söz konusu kontrolü haklı gösterecek yeterli bir neden bulunmadığını savundu.

Jandarma Pierrick C. ise mahkemedeki savunmasında yorgun olduğunu söyledi. Kullandığı sözlerle sürücüyü şaşırtmaya çalıştığını öne sürdü.

Sürücünün avukatı Ève Gimenez ise müvekkilinin kontrol boyunca aşağılandığını belirterek jandarmanın davranışlarının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Jandarmaya 2 bin euro ertelenmiş para cezası

Mahkeme, Pierrick C.’yi kamu görevlisi olarak görev yaptığı sırada bir kişiye dini inancı nedeniyle hakaret etmekten suçlu buldu. Jandarmaya 2 bin euro ertelenmiş para cezası verildi. Bu karar, belirlenen koşullara uyulması hâlinde cezanın hemen tahsil edilmeyeceği anlamına geliyor. Mahkeme ayrıca mahkûmiyetin, sanığın adli sicilinin kamu görevleri açısından kullanılan ikinci bölümüne işlenmemesine karar verdi.

Bu nedenle kararın jandarmanın görevini sürdürmesine doğrudan engel oluşturması beklenmiyor. Bununla birlikte bağlı bulunduğu kurum tarafından ayrıca disiplin işlemi uygulanabileceği belirtiliyor.

Takdirlik jandarma buysa!..

Fransız basınında yer alan bilgilere göre Pierrick C., olay öncesinde mesleki sicili olumlu değerlendirilen ve çeşitli takdir belgeleri bulunan bir jandarmaydı. Mahkemenin kararı ise görev sırasında kullanılan sözlerin kişinin dini inancını hedef alması durumunda cezai sorumluluk doğurabileceğini ortaya koydu.