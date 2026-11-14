Diriliş şairi unutulmadı: Sezai Karakoç’a anlamlı vefa

"SEZAİ KARAKOÇ, BÜTÜN ÖMRÜ BOYUNCA ŞÖHRETTEN KAÇTI": Yazar Sadettin Acar da Karakoç'un hayatı ve edebi kişiliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Acar, Sezai Karakoç'un hayatı boyunca düşüncelerinden ve ilkelerinden taviz vermediğini belirterek, onun sade yaşamına dikkati çekti. Karakoç'un sahip olabileceği maddi imkanlara ve şöhrete rağmen farklı bir hayatı tercih ettiğini dile getiren Acar, "Sezai Karakoç bütün ömrü boyunca şöhretten kaçtı. Dünyayla ilişkilerinde hep tutarlı davrandı. Bakın bunlar çok büyük ahlaki meselelerdir. Dünya ayaklarının dibindeydi, vallahi ayaklarının dibindeydi. Sadece eğilmesi gerekiyordu ama almamak için eğilmesi gerektiğinde eğilmedi." dedi. Acar, Karakoç'un geçmişin birikimini bugüne taşımaya çalıştığını ifade ederek, "Geçmişle bağ kurdu, geçmişi anlamaya çalıştı, geleneğe sorular sordu, yer yer eleştirilerini yöneltti ama bunu onu yok sayarak, onu küçümseyerek değil, onu kendi malımız olarak kabul ederek yaptı ve oradan bugüne o ruhu nasıl taşıyabileceğinin derdine düştü." diye konuştu. Karakoç'un "Yitik Cennet" eserine de değinen Acar, kitabı ilk kez 18 yaşında okuduğunu ve eserde peygamberlerin hayatlarının ele alınış biçiminden derinden etkilendiğini söyledi. Acar, konuşmasının sonunda Gazze'de yaşananlara da değinerek, "Allah rızası için Gazze'yi unutmayalım." dedi. Programda, "İstanbul Gençlik Korosu" tarafından Karakoç'un eserlerinden şiirler seslendirilerek müzik dinletisi sunuldu. AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Ali Cengiz Yılmaz ile AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce'nin de katıldığı program, konuşmacı ve sanatçılara hediye takdim edilmesiyle sona erdi.