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Diriliş şairi unutulmadı: Sezai Karakoç’a anlamlı vefa

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Diriliş şairi unutulmadı: Sezai Karakoç’a anlamlı vefa

“Diriliş şairi” olarak hafızalara kazınan Sezai Karakoç, vefatının 5. yılında unutulmadı. Türk şiirinde ve düşünce hayatında iz bırakan usta isim için düzenlenen anma programı, edebiyat ve fikir dünyasını bir araya getirdi. “Diriliş Buluşmaları” adıyla gerçekleştirilen programda Karakoç'un hayatı, eserleri ve düşünce mirası yad edildi.

#1
Foto - Diriliş şairi unutulmadı: Sezai Karakoç’a anlamlı vefa

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'ndeki Tarihi Otağ-ı Hümayun'da gerçekleştirilen program kapsamında, kaligrafi sanatçısı Sabahattin Nayir'in Karakoç'un şiir ve düşünce dünyasından ilham alarak hazırladığı özel eserlerden oluşan "Zamana Adanmış Sözler" sergisi ziyarete açıldı. Programda, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Karakoç anısına hazırlanan video gösterildi.

#2
Foto - Diriliş şairi unutulmadı: Sezai Karakoç’a anlamlı vefa

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, burada yaptığı konuşmada, Sezai Karakoç'un düşünce dünyasının gençler için önemli bir yol gösterici olduğunu belirtti. Karakoç'un "Diriliş" düşüncesinin farklı alanlarda karşılık bulduğunu dile getiren İbiş, "Burada dirilişten anladığımız şeyi siyasetten tutun, sanattan tutun, toplumun farklı olaylarından tutun, her birinde çok farklı bir şekilde yorumlayarak bizlere her seferinde farklı bir ufuk açıyor." dedi. İbiş, gençlerin Karakoç'un eserlerini okuyarak düşünce dünyasını anlaması gerektiğini vurgulayarak, "Bir kere Diriliş Neslinin Amentüsü'nü hep birlikte bizim okumamız, anlamamız ve sonrasında hep birlikte diriliş neslinden beklenen nedir, diriliş nesli neyi bekler, diriliş nesli neyi ister, hep birlikte bunu anlamamız lazım." ifadesini kullandı. Karakoç'un vefat ettiği gün yaşadığı duyguları aktaran İbiş, "Ben Sezai Karakoç'un cenazesinin olduğu gün evine girdiğimde anladım ki Sezai Karakoç olmak öyle kolay değilmiş." diye konuştu.

#3
Foto - Diriliş şairi unutulmadı: Sezai Karakoç’a anlamlı vefa

Karakoç'un sade yaşamından etkilendiğini belirten İbiş, şöyle devam etti: "Sezai Karakoç gibi şöhretli, ünlü, birçok kişinin sohbet etmek istediği, muhabbet etmek istediği üstat Sezai Karakoç'un evini görseniz belki de inanamazsınız. Yaşadığı evi görseniz belki de sizler bugün, bu genç halinizde bile orada yaşamak istemezsiniz. O gün bir kez daha anladık dirilişin ne demek olduğunu." İbiş, Karakoç'un cenaze törenine Türkiye'nin farklı kesimlerinden çok sayıda kişinin katıldığını belirterek, "Türkiye'nin dört bir tarafından gelen onun öğrencileri, onun kitaplarıyla büyüyen gençler vardı. Toplumun çok farklı kesimlerinden insanlar vardı ve gerçekten bir Türkiye mozaiğini o cenazede gördük." dedi.

#4
Foto - Diriliş şairi unutulmadı: Sezai Karakoç’a anlamlı vefa

Karakoç'un hayatını inandığı değerlere adadığını ifade eden İbiş, "Gerçekten bizler için önemli bir şekilde hem düşünceleriyle hem de yaşayışıyla örnek alacağımız farklı bir mütefekkir, farklı bir hikaye. O yüzden iyi anlamamız lazım, iyi dinlememiz lazım, iyi şekilde görmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu. İbiş, bu tür programları Karakoç'un düşüncelerini gençlere aktarmak amacıyla düzenlediklerini belirterek, "Bu yolda, bu çalışmalarda, bu düşüncelerin aslında nerelerden doğduğunu, belki her gün kullandığımız, bir siyasi argüman olarak kullanıp geçtiğimiz düşüncenin temelinin aslında nereden geldiğini de yine böyle hep birlikte anlamış olacağız." diye konuştu.

#5
Foto - Diriliş şairi unutulmadı: Sezai Karakoç’a anlamlı vefa

"SEZAİ KARAKOÇ, BÜTÜN ÖMRÜ BOYUNCA ŞÖHRETTEN KAÇTI": Yazar Sadettin Acar da Karakoç'un hayatı ve edebi kişiliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Acar, Sezai Karakoç'un hayatı boyunca düşüncelerinden ve ilkelerinden taviz vermediğini belirterek, onun sade yaşamına dikkati çekti. Karakoç'un sahip olabileceği maddi imkanlara ve şöhrete rağmen farklı bir hayatı tercih ettiğini dile getiren Acar, "Sezai Karakoç bütün ömrü boyunca şöhretten kaçtı. Dünyayla ilişkilerinde hep tutarlı davrandı. Bakın bunlar çok büyük ahlaki meselelerdir. Dünya ayaklarının dibindeydi, vallahi ayaklarının dibindeydi. Sadece eğilmesi gerekiyordu ama almamak için eğilmesi gerektiğinde eğilmedi." dedi. Acar, Karakoç'un geçmişin birikimini bugüne taşımaya çalıştığını ifade ederek, "Geçmişle bağ kurdu, geçmişi anlamaya çalıştı, geleneğe sorular sordu, yer yer eleştirilerini yöneltti ama bunu onu yok sayarak, onu küçümseyerek değil, onu kendi malımız olarak kabul ederek yaptı ve oradan bugüne o ruhu nasıl taşıyabileceğinin derdine düştü." diye konuştu. Karakoç'un "Yitik Cennet" eserine de değinen Acar, kitabı ilk kez 18 yaşında okuduğunu ve eserde peygamberlerin hayatlarının ele alınış biçiminden derinden etkilendiğini söyledi. Acar, konuşmasının sonunda Gazze'de yaşananlara da değinerek, "Allah rızası için Gazze'yi unutmayalım." dedi. Programda, "İstanbul Gençlik Korosu" tarafından Karakoç'un eserlerinden şiirler seslendirilerek müzik dinletisi sunuldu. AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Ali Cengiz Yılmaz ile AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce'nin de katıldığı program, konuşmacı ve sanatçılara hediye takdim edilmesiyle sona erdi.

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